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مكة للإنشاء تتكبد 59 مليون ريال خسائر في 2020

مكة للإنشاء والتعمير
مكة للإنشاء والتعمير
سوق السعودية

مكة للإنشاء تتكبد 59 مليون ريال خسائر في 2020

مقابل 236 مليون ريال أرباح في 2019

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة خسائر قدرها 59 مليون ريال، مقابل 236 مليون ريال أرباحا عن عام 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن المبيعات تراجعت 74.2% إلى 123 مليون ريال، مقابل 477 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

يعود سبب تحقيق صافي خسارة لانخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لانخفاض أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين وأيضًا إغلاق المحلات التجارية بالمركز التجاري نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وكذلك احتساب مخصص خسائر ائتمانية متوقعة ومخصص زكاة لسنوات سابقة، وفقا للشركة.

وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 30/04/1442.

وعزت ذلك إلى عدم تحقيق الشركة أرباح هذا العام، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

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