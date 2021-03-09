جبل عمر: ضمان من "المالية" بـ 1.6 مليار ريال لصالح السعودي الفرنسي

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير توقيعها اتفاقية إصدار ضمان مع وزارة المالية السعودية لإصدار ضمان لصالح البنك السعودي الفرنسي لمنح شركة جبل عمر للتطوير تسهيلات بقيمة 1.6 مليار ريال.

وجرى إصدار الضمان بعد موافقة الشركة على تقديم عدد من الإقرارات والتعهدات إضافة إلى موافقتها على تحديث الرهن المسجّل في السابق لصالح وزارة المالية ليشمل مبلغ الضمان، بحسب بيان للشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول".

وستكون مدة التمويل 15 عاما تبدأ من تاريخ توقيع اتفاقية التسهيلات في 8 مارس 2021.

وسيتم استخدام التسهيلات لاستكمال الأعمال المتبقية من المرحلة الثالثة من مشروع جبل عمر والمكونة من 4 أبراج تضم 2,160 غرفة ومساحة تجارية إجمالية تبلغ 26,435م وعدد 621 موقف سيارة.

يعد هذا التعاقد تعاقداً مع طرف ذي علاقة نظراً لكون عضو مجلس الإدارة ثالب الشمراني أحد كبار التنفيذيين في وزارة المالية.