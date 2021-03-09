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"شل" تبيع أصولها البرية في مصر بـ926 مليون دولار

شركة شل
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"شل" تبيع أصولها البرية في مصر بـ926 مليون دولار

سداد قيمة الصفقة سيكون بقيمة ابتدائية 646 مليون دولار ودفعات قد تصل إلى 280 مليون دولار بين 2021 و2024

متابع الغاء المتابعة

القاهرة – رويترز

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أعلنت شل مصر توقيع اتفاق لبيع أصولها البرية في صحراء مصر الغربية بمقابل إجمالي يصل إلى حوالي 926 مليون دولار.

وأوضحت شل، في بيان، أن سداد قيمة الصفقة سيكون بقيمة ابتدائية 646 مليون دولار ودفعات قد تصل إلى 280 مليون دولار بين 2021 و2024 "بناء على سعر النفط ونتائج الاستكشافات المقبلة".

وتعمل شل في مصر منذ 1911، ويشمل نشاطها التنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويق الغاز والمنتجات البترولية والتوزيع.

إلى ذلك، وقالت إن الصفقة تخضع للموافقات الحكومية، ومن المتوقع الانتهاء منها في النصف الثاني من العام الجاري.

وتشمل أصول شل البرية في مصر 13 امتيازا وحصتها في شركة بدر الدين للبترول.

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