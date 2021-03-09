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السعودية لإعادة التمويل العقاري تصدر صكوكاً بـ4 مليارات ريال

الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري
السعودية لإعادة التمويل العقاري
عقارات السعودية

السعودية لإعادة التمويل العقاري تصدر صكوكاً بـ4 مليارات ريال

بأجل استحقاق 7 و10 سنوات كطرح خاص لمستثمرين مؤسساتيين في المملكة

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دبي - العربية.نت

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كشفت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عن إتمام عملية إصدار صكوك بالريال السعودي على شريحتين بقيمة 4 مليارات ريال.

وقالت الشركة في بيان، إنها طرحت الصكوك بأجل استحقاق 7 و10 سنوات، كطرح خاص لمستثمرين مؤسساتيين في السعودية.

وشهد الطرح حجم طلبات تجاوز 8 مليارات ريال لـ2.15 ضعف.

وأوضحت الشركة أن هذا الإصدار يأتي ضمن برنامج صكوك الشركة بقيمة 10 مليارات ريال، والذي تصدر الشركة بموجبه صكوكا مضمونة سيادية تستهدف المستثمرين المحليين.

شهد الإصدار إقبالا كبيرا من مديري الأصول وشركات التأمين والصناديق الحكومية، حيث شكلت تغطيتهم نسبة تتجاوز 30% من قيمة الإصدار.

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