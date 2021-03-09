تقييم Coinbase يرتفع إلى 90 مليار دولار في مزاد خاص

تم تداول أسهم كوين باس Coinbase Global Inc بقيمة تقارب 90 مليار دولار الأسبوع الماضي، فيما يمكن أن يكون الفرصة الأخيرة للمستثمرين لتداول أسهمها الخاصة قبل طرح بورصة العملات المشفرة للجمهور، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات كانت خاصة، لوكالة بلومبيرغ، إن هذا التقييم يستند إلى 350 دولارا للسهم، وهو السعر الذي تم تداول السهم به في مزاد سوق ناسداك الخاص الذي انتهى يوم الخميس الماضي.

وقالت المصادر إن مزاد يوم الخميس كان آخر مرة يتم فيها بيع الأسهم في سوق ناسداك الخاصة قبل طرح Coinbase للاكتتاب العام في أواخر مارس الجاري.

وأضافوا أن بعض الأسهم تم تداولها عند 375 دولارا في وقت سابق من المزاد، وهو ما سيقدر الشركة تقريبًا بما يقرب من 100 مليار دولار.

ويعتبر التداول الخاص أكثر تقييدًا وعادة ما تكون الأحجام أصغر مما هي عليه في الأسواق العامة، وليست صورة مثالية لقيمة الشركة.

وسوق ناسداك الخاص هو قسم من ناسداك مخصص لتداول الأسهم في الشركات قبل طرحها للاكتتاب العام.

وقبل الإدراج المباشر، لا يزال مؤشر ناسداك بحاجة إلى تحديد سعر مرجعي للمستثمرين، والذي يعتمد جزئيًا على نشاط التداول الخاص. ورفض ممثل Coinbase وناسداك التعليق.