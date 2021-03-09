.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تقييم Coinbase يرتفع إلى 90 مليار دولار في مزاد خاص

عملات مشفرة
عملات مشفرة
عملات مشفرة

تقييم Coinbase يرتفع إلى 90 مليار دولار في مزاد خاص

قبل طرحها طرحاً عاماً

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تم تداول أسهم كوين باس Coinbase Global Inc بقيمة تقارب 90 مليار دولار الأسبوع الماضي، فيما يمكن أن يكون الفرصة الأخيرة للمستثمرين لتداول أسهمها الخاصة قبل طرح بورصة العملات المشفرة للجمهور، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات كانت خاصة، لوكالة بلومبيرغ، إن هذا التقييم يستند إلى 350 دولارا للسهم، وهو السعر الذي تم تداول السهم به في مزاد سوق ناسداك الخاص الذي انتهى يوم الخميس الماضي.

وقالت المصادر إن مزاد يوم الخميس كان آخر مرة يتم فيها بيع الأسهم في سوق ناسداك الخاصة قبل طرح Coinbase للاكتتاب العام في أواخر مارس الجاري.

مؤسس قصص خاصة ثروات مؤسس "زووم" يتبرع بثلث ثروته.. كم بلغ حجمها؟

وأضافوا أن بعض الأسهم تم تداولها عند 375 دولارا في وقت سابق من المزاد، وهو ما سيقدر الشركة تقريبًا بما يقرب من 100 مليار دولار.

ويعتبر التداول الخاص أكثر تقييدًا وعادة ما تكون الأحجام أصغر مما هي عليه في الأسواق العامة، وليست صورة مثالية لقيمة الشركة.

وسوق ناسداك الخاص هو قسم من ناسداك مخصص لتداول الأسهم في الشركات قبل طرحها للاكتتاب العام.

وقبل الإدراج المباشر، لا يزال مؤشر ناسداك بحاجة إلى تحديد سعر مرجعي للمستثمرين، والذي يعتمد جزئيًا على نشاط التداول الخاص. ورفض ممثل Coinbase وناسداك التعليق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة
صور.. نظارات تتيح الرؤية عبر الجدران وفي الظلام! صور.. نظارات تتيح الرؤية عبر الجدران وفي الظلام!

الأكثر قراءة

"نشرت الفيديو لفضحه".. قصة سيدة أنقذت طفلة التحرش بمصر
بالصور.. المتحرش بطفلة المعادي في قبضة الأمن المصري بالصور.. المتحرش بطفلة المعادي في قبضة الأمن المصري
تصريح مفاجئ: هاري كان دوماً ممتعاً ثم أصبح بائساً مع ميغان تصريح مفاجئ: هاري كان دوماً ممتعاً ثم أصبح بائساً مع ميغان
تكسير يد وأسنان.. معركة في السماء بين طيار ومضيف تكسير يد وأسنان.. معركة في السماء بين طيار ومضيف
والد ميغان يخرج عن صمته: اعتذرت لها 100 مرة والد ميغان يخرج عن صمته: اعتذرت لها 100 مرة
فيديو جديد.. شاهد لحظة هروب المتحرش بطفلة المعادي فيديو جديد.. شاهد لحظة هروب المتحرش بطفلة المعادي

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد