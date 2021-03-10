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تراجع أرباح "لوك أويل" لـ389 مليون دولار بالربع الرابع

لوك أويل
لوك أويل
اقتصاد روسيا

تراجع أرباح "لوك أويل" لـ389 مليون دولار بالربع الرابع

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موسكو – رويترز

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حققت شركة لوك أويل، ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، أرباحا صافية 29.4 مليار روبل (398 مليون دولار) في الربع الأخير انخفاضا من 119.3 مليار روبل قبل عام بفعل هبوط أسعار النفط.

وبلغت الإيرادات في الربع الأخير 1.5 تريليون روبل انخفاضا من 1.9 تريليون قبل عام وسجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 189.6 مليار روبل مقارنة مع 278.2 مليار في الربع الأخير من 2019.

وبلغ صافي ربح لوك أويل في عام 2020 كاملا، حين تضررت الأسواق من ضعف الطلب وسط جائحة فيروس كورونا، 15.2 مليار روبل مقابل 640.2 مليار روبل في 2019.

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