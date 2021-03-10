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بنوك السعودية.. هكذا واجهت عاصفة العام 2020

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بنوك السعودية.. هكذا واجهت عاصفة العام 2020

نجحت في مواجهة تحديات تراجع أسعار النفط ومستويات فائدة متدنية وجائحة كورونا

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دبي - العربية.نت

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واجهت البنوك السعودية في العام 2020 كغيرها من البنوك الخليجية ثلاثة تحديات أساسية، هي تراجع أسعار النفط ومستويات فائدة متدنية وجائحة كورونا، وتبعاتها على جودة القروض.

وبالرغم من ذلك، سجلت البنوك السعودية المدرجة وعددها 11 بنكا نمواً في الودائع 9%، ونمواً في محفظة القروض بـ 13% وحتى تراجع الأرباح الصافية، بـ 22% يبقى مقبولاً.

وباعتبار أن نسبة تراجع الأرباح تقف فعليا عند 6.4% فقط اذ استثنينا خسائر غير متكررة جنّبها بنك ساب مقابل انخفاض قيمة الشهرة بعد الاندماج مع البنك الأول.

وهناك مجموعة من العوامل حدّت من تداعيات الجائحة، إلى جانب مؤشرات قوية أخرى ظهرت أبرزها الآتي:

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- تماسك البنوك السعودية في عام 2020 يعود بشكل أساسي إلى برنامج تحفيزي من البنك المركزي بقيمة 100 مليار ريال ساعد البنوك في خفض تكاليف تأجيل دفعات قروض الشركات المتضررة من جائحة كورونا.

- الأمر الآخر المهم هو النمو القوي لمحفظة قروض الأفراد مدعومة بشكل أساسي بارتفاع حجم القروض العقارية للأفراد بنحو 60% العام الماضي لتشكل 19% من مجمل محفظة القروض المصرفية.

- القروض العقارية للأفراد + 59% وذلك يعود إلى برامج الإسكان الحكومية، التي نجحت بالفعل في رفع نسبة التملك من 57% عام 2018 إلى أكثر من 62% حالياً.
وتهدف رؤية 2030 إلى رفع التملك إلى 70%.

- متوسط مكررات الربحية المتوقعة للقطاع يبلغ حاليا 14.3 مرة بحسب إغلاقات الأسبوع الماضي.

- الراجحي هو الأغلى بمكرر ربحية فوق 20 مرة والأدنى لبنك الاستثمار عند 10 مرات.

- مكرر ربحية البنوك الكبرى في الشرق الاوسط يقف حاليا عند 14.8 مرة.

- تبدو البنوك السعودية تبدو في حال جيدة في نهاية السنة التي شهدت جائحة كورونا، لكن في المرحلة المقبلة لا بد من مراقبة أثر انتهاء برامج البنك المركزي.

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