سلطنة عمان.. مهلة 12 شهراً للمقترضين المسرحين من العمل

قالت وكالة الأنباء العمانية إن البنك المركزي العماني وجه البنوك وشركات التمويل والتأجير التمويلي بالاستمرار في منح مهلة مدتها 12 شهرا لجميع الحالات القائمة والمستقبلية للمقترضين الذين سُرحوا من العمل.

وقالت الوكالة الرسمية نقلا عن بيان للبنك المركزي إن الأمر سيكون ساريا من تاريخ تسريح المقترضين من العمل، بحسب "رويترز".

ووجه البنك المركزي بتأجيل أقساط القروض للموظفين من ذوي الأجور المنخفضة والاستمرار في تأجيل أقساط وفوائد وأرباح جميع المقترضين المتأثرين بكوفيد-19 لمدة ستة أشهر وذلك حتى نهاية سبتمبر أيلول 2021.

كانت عمان أعلنت أنها ستخفض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعامي 2020 و2021، وستمنح إقامة لمدد طويلة للمستثمرين الأجانب، بحسب ما نقل "التلفزيون العماني".

وفي تغريدة على تويتر، يظهر أن ذلك يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات والتحفيز بهدف دعم النمو الاقتصادي.

وتخطط سلطنة عمان لفرض ضرائب على الدخل في العام 2022 لتصبح أول دولة خليجية تقوم بفرض هذا النوع من الضريبة.

وبحسب تصريحات لوزير المالية خلال استعراض الخطة الاقتصادية 2024، من المتوقع أن يتم فرض هذه الضريبة على الأفراد ذوي الدخل المرتفع دون تحديد تفاصيل إضافية.