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مركز دبي المالي العالمي ينجح بزيادة عدد شركاته في 2020 رغم الجائحة

دبي

مركز دبي المالي العالمي ينجح بزيادة عدد شركاته في 2020 رغم الجائحة

أرباحه تراجعت 74% العام الماضي 

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دبي - العربية.نت

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استطاع مركز دبي المالي العالمي استقطاب المزيد من الشركات الجديدة خلال العام الماضي، بزيادة سنوية بلغت 20%، رغم جائحة كورونا، ليصل إجمالي عدد الشركات العاملة في المركز إلى أكثر من 1900 شركة.

ومع ذلك انخفضت أرباح المركز بـ 74% العام الماضي إلى 31 مليون دولار، فيما تراجعت الإيرادات بـ 8% إلى 186 مليون دولار.

وفي عام 2020، ارتفع إجمالي قيمة الأصول المصرفية المُدارة في مركز دبي المالي العالمي بستة في المئة مقارنة مع العام الذي سبق لتصل إلى 189 مليار دولار.

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