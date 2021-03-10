أرباح "الرياض للتعمير" تقفز 60% لهذا السبب

ارتفعت أرباح شركة الرياض للتعمير بنسبة 60% إلى 227.9 مليون ريال بنهاية عام 2020، مقارنة بـ142.9 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى أرباح الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة.

وذلك على الرغم من تأثر اثنين من مراكزها التشغيلية وهما مركز النقل العام ومزاد التعمير الدولي للسيارات بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واعتباراً من 1 يناير 2019، قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 (عقود الإيجار).