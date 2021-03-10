.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرباح "الرياض للتعمير" تقفز 60% لهذا السبب

شركة الرياض للتعمير
شعار شركة الرياض للتعمير
سوق السعودية

أرباح "الرياض للتعمير" تقفز 60% لهذا السبب

يعود إلى أرباح الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت أرباح شركة الرياض للتعمير بنسبة 60% إلى 227.9 مليون ريال بنهاية عام 2020، مقارنة بـ142.9 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى أرباح الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة.

وذلك على الرغم من تأثر اثنين من مراكزها التشغيلية وهما مركز النقل العام ومزاد التعمير الدولي للسيارات بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واعتباراً من 1 يناير 2019، قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 (عقود الإيجار).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

طابع طابع "كردي" بمناسبة زيارة البابا يثير حفيظة طهران وأنقرة
هكذا اتفقت تركيا مع هتلر وغدرته أواخر الحرب العالمية هكذا اتفقت تركيا مع هتلر وغدرته أواخر الحرب العالمية

الأكثر قراءة

منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة
"نشرت الفيديو لفضحه".. قصة سيدة أنقذت طفلة التحرش بمصر
صورة طفله هزت العالم..والد آلان يكشف تفاصيل لقاء البابا صورة طفله هزت العالم..والد آلان يكشف تفاصيل لقاء البابا
والدة الطفلة التي تعرضت للتحرش تكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة والدة الطفلة التي تعرضت للتحرش تكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة
جديد صادم عن منشأ كورونا.. تحذير في 2018 من مختبر ووهان جديد صادم عن منشأ كورونا.. تحذير في 2018 من مختبر ووهان
بعد تقارب تركيا مع مصر.. هل تسلم أنقرة بعد تقارب تركيا مع مصر.. هل تسلم أنقرة "الإخوان" الفارين؟

قبل أن تذهب

سائقو مركبات "التكتك" ضحايا دائمون للتفجيرات الدامية في مقديشو
سائقو مركبات "التكتك" ضحايا دائمون للتفجيرات الدامية في مقديشو

اكتشف المزيد