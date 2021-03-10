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أسمنت ينبع تقدم ملف تخفيض رأس المال لهيئة السوق

أسمنت ينبع
شركة أسمنت ينبع
سوق السعودية

أسمنت ينبع تقدم ملف تخفيض رأس المال لهيئة السوق

نسبة تخفيض رأس المال 36.5%

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أسمنت ينبع عن تقديم ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية السعودية.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إنها ستعلن عن أي تطورات مستقبلية قد تطرأ.

يذكر أن شركة أسمنت ينبع، أعلنت بنهاية يناير الماضي، عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 36.5%، ليبلغ رأس المال بعد التخفيض نحو مليار ريال بدلاً من 1.575 مليار ريال قبل التخفيض.

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ويتراجع عدد أسهم الشركة بعد التخفيض إلى 100 مليون سهم بدلاً من 157.5 مليون سهم.

وقالت أسمنت ينبع، إن سبب تخفيض رأس المال هو زيادة رأس المال عن الحاجة.

وأوضحت أن إلغاء رأس المال يكون عبر إلغاء عدد 57.5 مليون سهم بما نسبته 36.5% من عدد الأسهم وتعويض المساهمين بذلك.

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