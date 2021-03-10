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"الطاقة" تخصص لـ"المتقدمة" اللقيم لإقامة مجمع بتروكيماويات

المتقدمة للبتروكيماويات مناسبة
المتقدمة للبتروكيماويات
سوق السعودية

"الطاقة" تخصص لـ"المتقدمة" اللقيم لإقامة مجمع بتروكيماويات

 في الجبيل الصناعية 

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، اليوم الأربعاء، عن حصول الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي على موافقة وزارة الطاقة لتخصيص اللقيم لإقامة مشروع مجمع للبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي (أجيك)، وهي شركة تابعة للمتقدمة، موافقة على طلب وزارة الطاقة لخصيص كميات اللقيم اللازم لإقامة مشروع مجمع للبتروكيماويات (المشروع) في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية، وذلك باستخدام تقنية التكسير لإنتاج (1,15) مليون طن سنوياً من الإيثيلين و(850) ألف طن سنوياً من البروبيلين و(400) ألف طن سنوياً من البنزين الحلقي والعطريات والوقود، ومشتقاتها.

وطبقاً لخطاب التخصيص، فإن المشروع سيقام في مدينة الجبيل الصناعية، الجبيل (2)، وسيكون بدء تشغيل جميع وحدات المشروع في الربع الرابع من عام 2025.

وسوف تقوم الشركة باختيار التقنيات الرائدة والأكثر كفاءة في استخدام الطاقة واللقيم لإنتاج الإيثيلين والبروبيلين ومشتقاتهما.

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