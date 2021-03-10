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صافي أرباح أسمنت أم القرى يرتفع 47% لـ118 مليون ريال في 2020

أسمنت أم القرى
شركة أسمنت أم القرى
سوق السعودية

صافي أرباح أسمنت أم القرى يرتفع 47% لـ118 مليون ريال في 2020

26 مليون ريال صافي ربح الربع الرابع من 2020

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دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي ربح شركة أسمنت أم القرى، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 47.4% خلال العام 2020، ليصل إلى 117.67 مليون ريال، مقارنة بنحو 79.8 مليون ريال في العام 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن زيادة صافي الربح يعود إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات وتحسن متوسط سعر البيع خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، وانخفاض تكاليف التمويل خلال العام الحالي، مقارنة بالعام السابق بالرغم من ارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية والمصاريف العمومية والإدارية خلال العام الحالي، مقارنة بالعام السابق وارتفاع مصروف الزكاة خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

وارتفعت قيمة مبيعات الشركة إلى 333.3 مليون ريال في 2020، مقابل نحو 255.94 مليون ريال في 2019، بزيادة 30.2%.

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ووفقاً لحسابات "العربية.نت" تراجع صافي ربح الربع الرابع من 2020، بنسبة 3% ليسجل نحو 26.27 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 27.1 مليون ريال صافي ربح الربع المماثل من 2019.

وفي سياق متصل، أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت أم القرى خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2020، بتوزيع 22 مليون ريال، لعدد 55 مليون سهم، بواقع 0.40 ريال للسهم.

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