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نمو أرباح "الخريف" 24% لـ114 مليون ريال

الخريف لتقنية المياه والطاقة
شعار شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
سوق السعودية

نمو أرباح "الخريف" 24% لـ114 مليون ريال

نمو الإيرادات خلال العام الحالي إلى 520.8 مليون ريال بنسبة 23.1%

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العربية.نت

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ارتفعت أرباح شركة "الخريف"، بنسبة 24% إلى 114 مليون ريال بنهاية عام 2020، مقارنة بـ91.7 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

قالت الشركة، في بيان على "تداول"، إن سبب الارتفاع خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- نمو الإيرادات خلال العام الحالي إلى 520.8 مليون ريال بنسبة 23.1% مقارنة مع العام السابق 423.2 مليون ريال، ويعود ذلك إلى ارتفاع إيرادات قطاع المياه بنسبة 17.8% ومياه الصرف الصحي بنسبة 35.5% وقطاع حلول المياه المتكامل بنسبة 16.6% متأثرة بشكل رئيسي بالدخول بمشاريع جديدة خلال السنة.

تغطية اكتتاب الأفراد في أسواق المال سوق السعودية تغطية اكتتاب الأفراد في "الخريف لتقنية المياه" بنسبة 1511%

- ارتفاع الربح التشغيلي للعام الحالي إلى 116.8 مليون ريال بنسبة 24.0% مقارنة بالعام السابق 94.2 مليون ريال ويعود ذلك إلى زيادة الإيرادات من المشاريع الجديدة.

وأظهرت الشركة خلال سنة 2020 مناعة قوية ضد الآثار المترتبة من جائحة كورونا وما تلاها من قيود احترازية مفروضة، ويتجلى ذلك عبر نمو الإيرادات لعام 2020 بنسبة 23% مقارنة بالعام 2019، وارتفاع صافي الدخل بنسبة 24% مقارنة بعام 2019 وارتفاع ربح السهم 24.3% لعام 2020 ليبلغ ربح السهم 4.56 مقارنة بعام 2019.

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