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22 مارس.. نظر استئناف وزارة النقل على حكم لصالح "الغاز والتصنيع"

شركة الغاز والتصنيع الأهلية
شركة الغاز والتصنيع الأهلية
سوق السعودية

22 مارس.. نظر استئناف وزارة النقل على حكم لصالح "الغاز والتصنيع"

بشأن حادث مروري تسبب في تسرب الغاز من صهريج الغاز ثم انفجاره

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن استلام ممثل الشركة يوم أمس الثلاثاء، تبليغاً بموعد جلسة قضية وزارة النقل ضد الشركة للحضور يوم الاثنين 22 مارس 2021، أمام الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستئناف، لنظر الاستئناف المقدم من وزارة النقل على الحكم الابتدائي.

وقالت "الغاز والتصنيع"، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إنها ستعلن عن أي تطورات في هذا الشأن في حينه.

كانت الشركة قد أعلنت عن استلام ممثلها من الدوائر المرورية في المحكمة العامة في الرياض منطوق قرار الدائرة المرورية الثانية بالمحكمة العامة بالرياض في 3 ديسمبر 2020، بشأن القضية المقامة من وزارة النقل ضد الشركة والمتضمن صرف النظر عن دعوى المدعية وإخلاء سبيل المدعى عليها "شركة الغاز والتصنيع الأهلية" من هذه الدعوى.

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وأشارت الشركة حينئذ إلى أن هذا الحكم يعد حكماً ابتدائياً قابلا للاستئناف.

يذكر أن القضية تعود إلى دعوى أقامها المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام سابقا "النيابة العامة حاليا" ضد شركة الغاز والتصنيع الأهلية وآخرون، بشأن حادث مروري تسبب في تسرب الغاز من صهريج الغاز ثم انفجاره، وأيدت المحكمة رد دعوى إثبات المسؤولية المقامة على الغاز والتصنيع الأهلية المتعلقة بالحق العام في حادث انفجار الغاز.

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