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"STC حلول" تعتزم طلب موافقة هيئة السوق لطرح أسهمها للاكتتاب العام

الاتصالات السعودية
شركة الاتصالات السعودية
سوق السعودية

"STC حلول" تعتزم طلب موافقة هيئة السوق لطرح أسهمها للاكتتاب العام

المملوكة لشركة الاتصالات السعودية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، اليوم الأربعاء، عن اكتمال دراسة إمكانية الطرح العام الأولي لشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "إس تي سي حلول" التابعة لها.

وقالت "STC"، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنها بصدد تقديم طلب إلى هيئة السوق المالية لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وطلب إدراج أسهمها إلى السوق المالية السعودية "تداول".

كانت شركة الاتصالات السعودية- "إس تي سي"، قد أعلنت في يناير 2021، عن قيامها بدراسة إمكانية الطرح العام الأولي للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "إس تي سي حلول" في السوق المالية السعودية "تداول".

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وقالت في بيان سابق، إن شركة إس تي سي حلول هي شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% ومقرها السعودية، وتعمل في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية، وخدمات إدارة تكنولوجيا المعلومات، والخدمات الرقمية.

وتقوم إس تي سي حالياً بعمل كافة دراسات الجدوى التفصيلية المتعلقة بالجوانب التنظيمية والمالية والفنية لتحديد إمكانية الطرح العام الأولي، ومدى مواءمته لاستراتيجية الشركة وتعزيز القيمة المضافة للشركة ومساهميها.

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