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الحكمة وغلاكسو تنهيان محادثات صفقة أصول بمصر وتونس

شعار شركة الأدوية غلاكسو-سميث-كلاين على مكاتبها في لندن في 30 مارس 2017
شعار شركة "غلاكسو سميثكلاين"
استحواذ

الحكمة وغلاكسو تنهيان محادثات صفقة أصول بمصر وتونس

قررت الحكمة عدم تقديم عرض لشراء تلك العمليات

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دبي - العربية.نت

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قالت أدوية الحكمة وغلاكسو سميثكلاين، اليوم الخميس، إنهما أنهتا محادثات لشراء أنشطة لغلاكسو في مصر وتونس.

وقررت الحكمة عدم تقديم عرض لشراء تلك العمليات، بحسب ما ورد في "رويترز".

وكانت الحكمة قالت في يناير كانون الثاني إنها تعتزم شراء تلك الأصول.

يذكر أن شركة غلاكسو سميثكلاين، المدرجة في البورصة المصرية، قد أعلنت في فبراير، أن المساهم الرئيسي فيها غلاكسو غروب "جي.إس.كيه"، اعتذر عن التفاوض مع شركتي أكديما مصر وراميدا، بشأن بيع حصته البالغة 91.2% في غلاكسو سميثكلاين مصر.

قصص خاصة اقتصاد مصر "غلاكسو" تعدل عن بيع 91.2% من وحدتها المصرية لـ"أكديما وراميدا"

وقررت مجموعة غلاكسو غروب، تركيز جهودها ومواردها في مناقشة الصفقة المحتملة مع شركة أدوية الحكمة.

ويعود هذا القرار إلى هيكل الصفقة المحتملة وما تتطلبه من إجراءات الفحص النافي للجهالة والمفاوضات من جهد ووقت كبير.

وتشمل الصفقة بيع استثمارات أخرى متعلقة بصحة عناية المستهلك وتجارة الأدوية في مصر بالإضافة إلى أنشطة لا تدخل ضمن نشاط غلاكسو سميثكلاين وأنشطة الأدوية في تونس.

ومؤخراً قالت شركة أدوية الحكمة، إنها تخطط لشراء حصة غلاكسو سميث كلاين "جي.إس.كيه" في أصول منها أعمال الأدوية والتسويق الاستهلاكي والتصنيع في مصر وأنشطة العقاقير في تونس.

وغلاكسو سميث كلاين هي شركة أدوية بريطانية عالمية، تقوم بالأبحاث البيولوجية وإنتاج اللقاحات والأدوية الصحية الاستهلاكية، وتعتبر رابع أكبر شركة أدوية استهلاكية في العالم حسب إحصاء عام 2009.

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