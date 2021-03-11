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بنك مصر: حصة البنك في سي.آي كابيتال لن تتجاوز 90%

شركة سي آي كابيتال
شعار شركة سي آي كابيتال
استحواذ

بنك مصر: حصة البنك في سي.آي كابيتال لن تتجاوز 90%

يعني هذا عدم قبول جميع الأسهم المعروضة اليوم

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القاهرة – رويترز

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قال نائب رئيس بنك مصر عاكف المغربي، إن البنك سيكتفي بزيادة حصته في بنك الاستثمار سي.آي كابيتال إلى 90% فقط.

تأتي تصريحات عاكف المغربي بعد أن عرض مساهمو سي.آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بيع نحو 720.8 مليون سهم في الشركة بسعر 4.70 جنيه للسهم (0.30 دولار) إلى بنك مصر.

يعادل ذلك العرض 72% من إجمالي أسهم سي.آي كابيتال.

لكن بنك مصر رغب في الاستحواذ على 65% فحسب من أسهم سي.آي كابيتال ليرفع حصته إلى 90%، ويعني هذا عدم قبول جميع الأسهم المعروضة اليوم.

وعلى هذا الأساس لن يشتري البنك المملوك للدولة سوى 90.5 سهم من كل 100 سهم معروض.

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وأغلق سهم سي.آي كابيتال عند 4.66 جنيه اليوم، مرتفعا 0.65%.

وكان مكتب بيكر تيللي، المستشار المالي المستقل لشركة سي.آي كابيتال، قدر القيمة العادلة لسهم الشركة بين 5.60 و5.73 جنيه، وقال يوم الأحد إن عرض بنك مصر "لا يُعد مجزيا".

وقالت سي.آي كابيتال يوم الأحد إن مجلس إدارتها يرى بالإجماع "عدم مناسبة" السعر المعروض من بنك مصر.

ووفقا لأحدث تقرير إفصاح عن المساهمين، يملك البنك التجاري الدولي 7.6% في سي.آي كابيتال، ورجل الأعمال إسماعيل بن علي تركي 7.8%، ومؤسسة محمود الجمال الخيرية 5.4%.

بنك مصر
بنك مصر

ويبلغ رأسمال سي.آي كابيتال مليار جنيه موزعا على مليار سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.

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