اتفاق "إيدج" الإماراتية وشركة إسرائيلية لتطوير نظام دفاع ضد الطائرات المسيرة

وقعت "إيدج" - مجموعة التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع بالإمارات، اليوم مذكرة تفاهم مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية - الشركة المتخصصة في قطاع الفضاء والطيران في إسرائيل لتطوير نظام متقدم للدفاع ضد الطائرات دون طيار خصيصا لسوق الإمارات، ويقدم عدة فوائد واسعة النطاق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها.

وتتعاون "إيدج"، التي أطلقت مؤخرا سلسلة من حلول الطيران بوتيرة سريعة، عبر شركتها الفرعية سيغنال، مزودة الخدمات وحلول الحرب الإلكترونية للأمن الوطني، مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية عبر الاستفادة من حلول الشركة الإسرائيلية لأنظمة الدفاع ضد الطائرات دون طيار والتي أثبتت جدارتها ويتم تطبيقها حول العالم لاكتشاف مجموعة واسعة من التهديدات وتحديدها واعتراضها.

ويتألف نظام الدفاع ضد الطائرات دون طيار من رادار متقدم وثلاثي الأبعاد، ونظام لجمع استخبارات الاتصالات، وتقنيات البصريات الكهربائية، مدمجة في نظام قيادة وتحكم موحد، وهو نظام مستقل تماماً لا يتطلب أي تدخل بشري.

ويتم توفير سلسلة من الإجراءات المضادة، بدءاً من الحلول غير الفتاكة مثل التشويش وانتهاء بالقدرات الفتاكة مثل الليزر والنبضات الكهرومغناطيسية، بناءً على مستوى التهديد والبيئة التشغيلية.

وستقوم كل من سيغنال وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية بتوظيف إمكاناتهما التقنية في تطوير النظام استجابة لاحتياجات العملاء المحددة، مع توفير الدعم عن طريق تعاون بين الشركة الإسرائيلية والشركة البلجيكية لأنظمة التكنولوجيا المتقدمة، التي تمتلك حضورا تقنيا وتسويقياً في المنطقة.

وقال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "إيدج"، "تماشياً مع الاتفاق الإبراهيمي للسلام وروح التعاون والشراكة الجديدة مع إسرائيل، بلغنا لحظة مهمة بالنسبة لنا لتوحيد جهودنا مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية وبينما تستثمر إيدج بشكل مكثف في الإمكانات المستقلة، فإن تطويرنا المشترك لنظام دفاع ضد الطائرات دون طيار سيعزز محفظتنا التكنولوجية المتقدمة".

من جانبه قال بوعز ليفي، رئيس شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية ومديرها التنفيذي "تفتخر شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية بالتعاون مع إيدج لتزويد دولة الإمارات والمنطقة ككل بحل فريد ومتقدم في مجال رئيسي بالنسبة لشركتنا. وتُعد مذكرة التفاهم هذه نقطة انطلاق نحو مزيد من الأعمال والتحالفات الاستراتيجية بين بلدينا، وستعزز التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي".