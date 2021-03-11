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شركة تسلا تتعرض للاختراق في هذه الدولة

استحواذات تسلا في 2019
اختراق آلاف كاميرات المراقبة للشركات
تسلا

شركة تسلا تتعرض للاختراق في هذه الدولة

من خلال اختراق شركة فيركادا لصناعة الكاميرات

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دبي - العربية.نت

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اخترق متسللون آلاف كاميرات المراقبة لعدد من الشركات والهيئات منها شركة تسلا.

وتمكنت مجموعة صغيرة من المتسللين بمشاهدة لقطات مراقبة حية ومؤرشفة من مئات الشركات بما في ذلك شركة تسلا من خلال اختراق شركة فيركادا لصناعة الكاميرات خلال اليومين الماضيين.

وشارك السويسري تيلي كوتمان، المطور للبرامج، والمهتم بالعثور على ثغرات أمنية في تطبيقات الأجهزة المحمولة والأنظمة الأخرى، تسجيلات مع "رويترز" من داخل مصنع تسلا في الصين وصالة عرض في كاليفورنيا، نقلاً عن صحيفة "الخليج"، اليوم الخميس.

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وجاءت لقطات إضافية من سجن في ألاباما وغرف مستشفى ومنطقة مقابلات للشرطة وصالة ألعاب رياضية مجتمعية.

ورفض كوتمان تحديد أعضاء آخرين في المجموعة، وقال إن المتسللين سعوا للفت الانتباه إلى المراقبة المنتشرة للأشخاص بعد العثور على معلومات تسجيل الدخول لأدوات Verkada علنًا عبر الإنترنت هذا الأسبوع.

وأقرت Verkada بالتطفل، قائلة إنها عطّلت جميع حسابات الدخول لمنع الوصول غير المصرح به.

وذكرت الشركة: "يقوم فريق الأمن الداخلي لدينا وشركة الأمن الخارجية بالتحقيق في حجم ونطاق هذه المشكلة، وقد أبلغنا جهات إنفاذ القانون والعملاء".

وقال كوتمان إن فيركادا قطعت وصول المتسللين قبل ساعات من إعلان "بلومبيرج" عن الاختراق يوم الثلاثاء.

وكان بإمكان مجموعة القرصنة، إذا اختارت، استخدام سيطرتها على معدات الكاميرا للوصول إلى أجزاء أخرى من شبكات الشركة في "تسلا" وصانعي البرمجيات Cloudflare Inc و Okta Inc، وفقًا لكوتمان.

وقالت Cloudflare إن إجراءاتها الأمنية مصممة لمنع تسرب صغير من أن يصبح اقتحاماً أوسع، وأن بيانات العملاء لم تتأثر.

قالت أوكتا إنها تواصل التحقيق لكن خدمتها لم تتأثر.

تتضمن قائمة حسابات مستخدمي Verkada سلسلة الجيم Bay Club وشركة تكنولوجيا النقل الناشئة Virgin Hyperloop. وتقول Verkada على موقعها على الإنترنت إن لديها أكثر من 5200 عميل، بما في ذلك المدن والكليات والفنادق. أثبتت كاميراتها أنها شائعة لأنها تقترن ببرنامج للبحث عن أشخاص أو عناصر محددة. يمكن للمستخدمين الوصول إلى الخلاصات عن بعد عبر السحابة.

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