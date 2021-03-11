أرباح "أسترا الصناعية" ترتفع 289% في 2020 لـ115 مليون ريال

ارتفع صافي ربح مجموعة أسترا الصناعية، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 288.7% خلال العام 2020، ليصل إلى نحو 115.4 مليون ريال، مقابل نحو 29.7 مليون ريال في العام 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع المبيعات وإجمالي الربح في قطاعي الأدوية والكيماويات المتخصصة، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف الأخرى والتي كانت أعلى في العام الماضي، نتيجة تحقق خسائر غير متكررة في قائمة الدخل نتيجة سداد شركة تابعة في السودان في قطاع الأدوية القروض الممنوحة لها من قبل شركتها الأم في السعودية.

وأضافت أنه بالمقابل كان هناك بعض التأثير الإيجابي غير المتكرر لإعادة تقييم استثمار وقروض الشركة لشركة التنمية لصناعة الحديد بالقيمة العادلة وفق معايير التقارير المالية الدولية مقارنة بالقيم الدفترية، والمرتبطة بتعديل أوضاع شركة التنمية لصناعة الحديد.

وأشارت "أسترا الصناعية" إلى انخفاض تكاليف التمويل في قطاعات الأدوية، والكيماويات المتخصصة، بالإضافة إلى قطاع الطاقة والحديد.

وأوضحت أنها أوقفت احتساب الخسائر في مشروع مشترك نتيجة توحيده في القوائم المالية.

وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة أسترا الصناعية عن توصية مجلس الإدارة بالتمرير توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2020، بإجمالي مبلغ 60 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة 80 مليون سهم، بواقع 0.75 ريال للسهم بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.