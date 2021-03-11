.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرباح سبكيم السنوية تتراجع 41.3% إلى 176 مليون ريال

سوق السعودية

أرباح سبكيم السنوية تتراجع 41.3% إلى 176 مليون ريال

الإيرادات بلغت 5.32 مليار ريال 

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، اليوم الخميس، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة تراجعا في صافي الربح بنسبة 41.3%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الربح بلغ 175.9 مليون ريال، مقابل 299.5 مليون ريال خلال 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 2% إلى 5.323 مليار ريال.

يعود سبب الانخفاض في صافي أرباح سبكيم للعام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض إيرادات المبيعات نتيجة لانخفاض أسعار معظم منتجات الشركة ، وانخفاض الإنتاج في مصنع البولي بروبلين بسبب الإغلاق الغير مخطط له والصيانة الدورية، كما أعلن عنه في السابق، وفقا للشركة.

الكونغرس يصادق على خطة الـ 1.9 تريليون دولار.. وبايدن يقرها الجمعة اقتصاد أميركا وبايدن الكونغرس يصادق على خطة الـ 1.9 تريليون دولار.. وبايدن يقرها الجمعة

علاوة على ذلك، تم تسجيل خسارة انخفاض في قيمة وحدتي مولدات للنقد بمبلغ 280 مليون ريال في النتائج المالية لعام 2020 والتي تتعلق في مصنع الشركة العالمية للدايول بمبلغ 100 مليون ريال ومصنع أفلام خلات فينيل الايثيلين للشركة السعودية للمنتجات المتخصصة بمبلغ 180 مليون ريال.

ويأتي هذا الانخفاض على الرغم من انخفاض متوسط أسعار بعض المواد الأولية نسبياً، وعلى الرغم من مساهمة شركة الصحراء للبتروكيماويات في الأرباح لمدة 12 شهراً في العام الحالي، حيث كانت مساهمة شركة الصحراء للبتروكيماويات في الأرباح لمدة 7 أشهر فقط مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

ارتفاع غير مسبوق لولادات التوائم في العالم ارتفاع غير مسبوق لولادات التوائم في العالم
مسنة نعاها السيسي.. تبرعت بأغلى ما تملكه لمصر مسنة نعاها السيسي.. تبرعت بأغلى ما تملكه لمصر

الأكثر قراءة

شركة عالمية كبرى تحذر.. إياكم والاحتفاظ بالذهب! شركة عالمية كبرى تحذر.. إياكم والاحتفاظ بالذهب!
بالزمان والمكان.. ناسا تتوقع نهاية مأساوية لكوكب الأرض بالزمان والمكان.. ناسا تتوقع نهاية مأساوية لكوكب الأرض
والدة الطفلة التي تعرضت للتحرش تكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة والدة الطفلة التي تعرضت للتحرش تكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة
كورونا بدون أعراض.. 30 مشكلة صحية تواجه المتعافين تشمل آلام الظهر كورونا بدون أعراض.. 30 مشكلة صحية تواجه المتعافين تشمل آلام الظهر
السعودية.. أوامر ملكية بإعفاء وزير الحج وإنهاء خدمة رئيس المحكمة الإدارية العليا السعودية.. أوامر ملكية بإعفاء وزير الحج وإنهاء خدمة رئيس المحكمة الإدارية العليا
اقتصاد السودان وكارثة تحويل الأموال.. قبضة البشير تلوح اقتصاد السودان وكارثة تحويل الأموال.. قبضة البشير تلوح

قبل أن تذهب

تعرف على أبرز الملفات التي تواجه حكومة الدبيبة الليبية الجديدة
تعرف على أبرز الملفات التي تواجه حكومة الدبيبة الليبية الجديدة

اكتشف المزيد