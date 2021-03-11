أرباح سبكيم السنوية تتراجع 41.3% إلى 176 مليون ريال

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، اليوم الخميس، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة تراجعا في صافي الربح بنسبة 41.3%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الربح بلغ 175.9 مليون ريال، مقابل 299.5 مليون ريال خلال 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 2% إلى 5.323 مليار ريال.

يعود سبب الانخفاض في صافي أرباح سبكيم للعام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض إيرادات المبيعات نتيجة لانخفاض أسعار معظم منتجات الشركة ، وانخفاض الإنتاج في مصنع البولي بروبلين بسبب الإغلاق الغير مخطط له والصيانة الدورية، كما أعلن عنه في السابق، وفقا للشركة.

علاوة على ذلك، تم تسجيل خسارة انخفاض في قيمة وحدتي مولدات للنقد بمبلغ 280 مليون ريال في النتائج المالية لعام 2020 والتي تتعلق في مصنع الشركة العالمية للدايول بمبلغ 100 مليون ريال ومصنع أفلام خلات فينيل الايثيلين للشركة السعودية للمنتجات المتخصصة بمبلغ 180 مليون ريال.

ويأتي هذا الانخفاض على الرغم من انخفاض متوسط أسعار بعض المواد الأولية نسبياً، وعلى الرغم من مساهمة شركة الصحراء للبتروكيماويات في الأرباح لمدة 12 شهراً في العام الحالي، حيث كانت مساهمة شركة الصحراء للبتروكيماويات في الأرباح لمدة 7 أشهر فقط مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.