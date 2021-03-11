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أسمنت المدينة توافق على تأسيس شركة مختصة بالحلول البيئية

أسمنت المدينة
أسمنت المدينة
سوق السعودية

أسمنت المدينة توافق على تأسيس شركة مختصة بالحلول البيئية

رأسمالها 500 ألف ريال 

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أسمنت المدينة، اليوم الخميس، عن موافقة مجلس الإدارة أمس على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% مقرها مدينة الرياض برأس مال 500 ألف ريال.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن الشركة ستكون مختصة في تقديم حلول وخدمات بيئية لمعالجة وإعادة تدوير المخلفات، وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

ويأتي هذا التوجه متماشياً مع استراتيجية الشركة، وفقا للشركة.

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