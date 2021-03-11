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الرياض للتعمير توصي بتوزيع 115.6 مليون ريال على المساهمين

شركة الرياض للتعمير
الرياض للتعمير
سوق السعودية

الرياض للتعمير توصي بتوزيع 115.6 مليون ريال على المساهمين

عن أرباح النصف الثاني من 2020

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أوصى مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير باجتماعه أمس الأربعاء بتوزيع أرباح نقدية تعادل 65 هللة لكل سهم على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2020.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه 115.6 مليون ريال على نحو 177.8 مليون سهم.

ويضاف ذلك إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول والبالغ 50 هللة لكل سهم، وبذلك يكون مجموع ما تم توزيعه عن عام 2020 نحو 1.15 ريال لكل سهم.

وأحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية لاحقاً.

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