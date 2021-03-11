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تهامة للإعلان تستحوذ على 35% من الإنتاج المتكامل الإعلامي 

تهامة
مقر تهامة
سوق السعودية

تهامة للإعلان تستحوذ على 35% من الإنتاج المتكامل الإعلامي 

بقيمة 7.25 مليون ريال 

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق، اليوم الخميس، عن الانتهاء من الإجراءات الرسمية للاستحواذ على حصص إضافية تمثل نسبة 35% من رأس مال شركتها التابعة (شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامى المرئي و المسموع) بقيمة 7.25 مليون ريال.

وقالت إن الحصة التي ستقوم بشرائها مملوكة لمؤسسة مجال الصورة للاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة الإنتاج المتكامل للإنتاج الفنى.

وأوضحت أن تمويل الصفقة سيتم من خلال متحصلات زيادة رأس المال.

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شركة الإنتاج المتكامل هي شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق وتعمل في مجال الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع وقد حازت الشركة على العديد من الجوائز العالمية.

وتعمل الشركة على المشاركة في وضع المحتوى السعودي بقوة على خارطة الترفيه المرئي من خلال ثلاث قطاعات، وهي الإنتاج عالي الجودة، ويتمثل في إنتاج البرامج والمسلسلات والأفلام التلفزيونية، وإنتاج الإعلانات، ويتمثل في إنتاج الإعلانات التجارية، والإنتاج الرقمي، ويتمثل في إنتاج المواد المرئية لعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتضمن خطط شركة الإنتاج المتكامل التوسعية العديد من الفرص المستقبلية التي ستسهم في تنويع وتنمية مصادر إيراداتها بما سينعكس بطبيعة الحال على دعم إيرادات وأرباح المجموعة.

وبلغت إيرادات الشركة ما يقارب 12 مليون ريال وبلغ صافي خسائر الشركة التابعة 1.5 مليون ريال.

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