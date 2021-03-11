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خسائر السعودية للأسماك ترتفع 37% لتتجاوز 45 مليون ريال في 2020

الشركة السعودية للأسماك
الشركة السعودية للأسماك
سوق السعودية

خسائر السعودية للأسماك ترتفع 37% لتتجاوز 45 مليون ريال في 2020

خسائر الربع الرابع 14.9 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية للشركة السعودية للأسماك زيادة خسائرها بنسبة 36.9% إلى 45.21 مليون ريال في 2020، مقارنة بصافي خسائر بلغ 33.03 مليون ريال في 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إنه على الرغم من ارتفاع المبيعات بنسبة 62% عن العام السابق إلا أنه صاحب ذلك ارتفاع في الخسائر، نظراً لارتفاع بعض بنود المصاريف (بعضها غير مكررة).

وبحسب بيان الشركة، فإن المصاريف الخاصة بزيادة رأس المال (مصاريف الطرح) بلغت 4.2 مليون ريال، وارتفعت مصاريف المزارع نتيجة البدء بتشغيل قطاع الاستزراع المائي في الحريضة، والذي كان متوقفاً خلال الأعوام السابقة.

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وارتفعت مصاريف أسطول الصيد والمتعلقة بإعادة تشغيل القطاع بعد توقفه حتى نهاية 2019، وارتفع مصروف الزكاة تحوطاً لمواجهة الربوط الزكوية المستلمة مؤخراً من هيئة الزكاة والدخل.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية وتضمن العام 2019 تخفيضاً لبعض المخصصات بعد إعادة تقييمها، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف الحملات التسويقية ومصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 61.6% إلى 40.9 مليون ريال في 2020، مقابل 25.3 مليون ريال في 2019.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت"، ارتفعت خسائر السعودية للأسماك إلى نحو 14.9 مليون ريال في الربع الرابع من 2020، مقابل 3.46 مليون ريال خسائر في الربع المماثل من 2019.

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