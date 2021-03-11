"رعاية" تُسند تطوير مستشفى الرياض لـ"تبراك نجد" بـ32.4 مليون ريال

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية"، عن توقيع عقد مع شركة تبراك نجد للمقاولات، لتطوير مستشفى رعاية الرياض بقيمة 32.39 مليون ريال.

وقالت "رعاية" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إنه سيتم تجديد مبنى المستشفى بالكامل بتصاميم حديثة تتماشى مع رؤية الشركة المستقبلية وتوفر خدمة مميزة للمستفيدين.

وأضافت أنه من المتوقع تنفيذ المشروع في مدة زمنية لا تزيد عن 18 شهرا وينقسم المشروع على 6 مراحل، فترة كل مرحلة تتراوح بين 60-90 يوم لضمان المحافظة على سير العمل المعتاد خلال فترة تنفيذ المشروع.

وأوضحت "رعاية"، أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها الآن.

كانت أرباح الشركة الوطنية للرعاية الطبية قد ارتفعت إلى 75.3 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2020 بنسبة 25%، مقارنة بـ60.4 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.