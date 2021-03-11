أرباح شعاع كابيتال السنوية تقفز 168% إلى 125 مليون درهم

أعلنت شركة شعاع كابيتال، المدرجة في سوق دبي المالي، عن موافقة مجلس إدارتها على بياناتها المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وسجلت الشركة صافي أرباح عائد على المساهمين بقيمة 125 مليون درهم أي بزيادة قدرها 168% على أساس سنوي.

وواصلت أرباح الشركة السنوية قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والاهلاك ارتفاعها لتصل إلى 349 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 89% على أساس سنوي. ورغم تعديلات التقييم الهامة التي أجرتها المجموعة عبر أصولها ومحافظها المدرجة وغير المدرجة، فقد ساهمت الأرباح التي جنتها المجموعة على مدار ثلاثة أرباع متتالية في تسجيلها لهذه النتائج.

وارتفعت الأصول المدارة إلى مستوى قياسي بلغ 14.1 مليار دولار في نهاية العام، مدفوعةً بالتقدم الذي أحرزته المجموعة في خططها الاستراتيجية لزيادة إيراداتها المتكررة من خلال الأدوات الرأسمالية الدائمة. وساهم ذلك، إلى جانب التقدم الكبير في الكفاءة التشغيلية ومقاييس الربحية وتحقيق التآزر، في تسجيل المجموعة عائد على حقوق الملكية بنسبة 8.5% في العام 2020، وذلك بما يتماشى مع هدفها متوسط الأجل الذي أعلنت عنه سابقاً بخصوص العائد على حقوق الملكية والذي يتراوح بين 7 و12%.

وبالنظر إلى أدائها الجيد، يوصي مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح على المساهمين لأول مرة منذ اندماج "شعاع كابيتال" و"مجموعة أبوظبي المالية" في عام 2019، وذلك بواقع 3 فلس للسهم وقيمة إجمالية 76 مليون درهم.