رئيس "تويوتا" يحذر "أبل": دخول قطاع السيارت ليس "سهلا"!

حذر رئيس "تويوتا" شركة "أبل" من أن دخول قطاع السيارات، لأن الأمر ليس سهلا، مشيرا إلى أن التصنيع والعمليات اللوجستية لقطاع السيارات تختلف كليا عن قطاع التكنولوجيا.

وكانت "أبل" قد أعلنت مرارا أنها تخطط لتصنيع سيارات كهربائية وذاتية القيادة.

وقال Akio Toyoda إن النجاح في قطاع السيارات يتطلب أكثر من امتلاك التكنولوجيا اللازمة للتصنيع، مضيفا أن القطاع يرحب بالشركات الجديدة ولكن لابد من امتلاك المقومات اللازمة من للوفاء بمتطلبات العملاء، بدءا من الخيارات المتوفرة بالسيارات وعمليات الصيانة وحتى التخلص من السيارات الخردة.

وتتخوف بعض شركات السيارات من قوة العلامة التجارية لشركة Apple وولاء عملائها.