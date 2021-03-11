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رولز رويس تتكبد خسائر قياسية وتقول: "الأسوأ ولى"

رولز رويس
رولز رويس
شركات

رولز رويس تتكبد خسائر قياسية وتقول: "الأسوأ ولى"

بلغت 5.6 مليار دولار في 2020 إثر توقف عملائها عن تسيير رحلات الطيران

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لندن - رويترز

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توقع الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس البريطانية المصنعة للمحركات اليوم الخميس، أن الأسوأ قد ولى في أزمة كوفيد-19 بعد تسجيل الشركة لخسائر أساسية قياسية بلغت أربعة مليارات جنيه إسترليني (5.6 مليار دولار) في 2020 إثر توقف عملائها عن تسيير رحلات الطيران.

وقالت الشركة إن معدل استخدام رأس المال في نفقات التشغيل سينخفض للنصف هذا العام وقد يتحول لمعدل إيجابي في النصف الثاني مع انتشار الحصول على لقاحات وعودة المسافرين لرحلات الطيران.

وقال وارن إيست الرئيس التنفيذي "الأسوأ الآن قد ولى بالفعل".

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وأضاف أنه حتى لو ثبت أن التوقعات متفائلة أكثر من اللازم فإن الشركة في موقع جيد يسمح لها بالتأقلم مع مزيد من التقلبات بعد جهود لخفض النفقات وجمع الأموال.

وقال للصحفيين "لدينا سيولة وفيرة لنتخطى تلك الأزمة مهما طالت".

تعتمد الطريقة التي تحاسب بها رولز رويس شركات الطيران على عدد ساعات عمل محركاتها في الجو بما يعني أن أغلب الدخل توقف العام الماضي بتوقف السفر الجوي، مما أجبر الشركة على طلب سيولة من المساهمين وتحمل ديون جديدة بقيمة 5.3 مليار جنيه استرليني.

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