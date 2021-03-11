.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تعرف على أكبر طرح لشركة آسيوية في نيويورك منذ إدارج علي بابا

Traders walk past the New York Stock Exchange in the Manhattan borough of New York, US. (Reuters)
جمعت شركة كوبانغ 4.2 مليار دولار ليقف تقييمها عند 60 مليار دولار
وول ستريت

تعرف على أكبر طرح لشركة آسيوية في نيويورك منذ إدارج علي بابا

تسعير Coupang عند 35 دولارا للسهم وهو ما يفوق الهامش الاسترشادي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سعرت شركة كوبانغ الكورية للتجارة الإلكترونية أسهمها في الطرح العام الأولي عند 35 دولارا للسهم، وهو ما يتجاوز الهامش الاسترشادي الذي تراوح بين 32 دولارا و 34 دولارا للسهم.

بذلك جمعت الشركة 4.2 مليار دولار ليقف تقييمها عند 60 مليار دولار.

علما أن الشركة طرحت 100 مليون سهم جديد، فيما باع المساهمون الحاليون 20 مليون سهم. كما هناك إمكانية لبيع 10 ملايين سهم إضافية إذا أرادت ذلك.

سهم علي بابا يقفز 8% مع بداية إدراجه في هونغ كونغ أسواق المال سهم علي بابا يقفز 8% مع بداية إدراجه في هونغ كونغ

يشار إلى أن مجموعة SoftBank اليابانية، أكبر المساهمين في Coupang ستجني مكاسب تزيد عن 16 مليار دولار من الاكتتاب العام الأولي.

وكان صندوق رؤية سوفت بنك قد استثمر في نوفمبر 2018 ملياري دولار في الشركة في صفقة قدرت قيمة Coupang بـ 9 مليارات دولار في حينها.

هذا ويعد طرح Coupang الأكبر لشركة آسيوية في نيويورك منذ إدراج علي بابا في 2014.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

ارتفاع غير مسبوق لولادات التوائم في العالم ارتفاع غير مسبوق لولادات التوائم في العالم
مسنة نعاها السيسي.. تبرعت بأغلى ما تملكه لمصر مسنة نعاها السيسي.. تبرعت بأغلى ما تملكه لمصر

الأكثر قراءة

شركة عالمية كبرى تحذر.. إياكم والاحتفاظ بالذهب! شركة عالمية كبرى تحذر.. إياكم والاحتفاظ بالذهب!
بالزمان والمكان.. ناسا تتوقع نهاية مأساوية لكوكب الأرض بالزمان والمكان.. ناسا تتوقع نهاية مأساوية لكوكب الأرض
والدة الطفلة التي تعرضت للتحرش تكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة والدة الطفلة التي تعرضت للتحرش تكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة
كورونا بدون أعراض.. 30 مشكلة صحية تواجه المتعافين تشمل آلام الظهر كورونا بدون أعراض.. 30 مشكلة صحية تواجه المتعافين تشمل آلام الظهر
السعودية.. أوامر ملكية بإعفاء وزير الحج وإنهاء خدمة رئيس المحكمة الإدارية العليا السعودية.. أوامر ملكية بإعفاء وزير الحج وإنهاء خدمة رئيس المحكمة الإدارية العليا
اقتصاد السودان وكارثة تحويل الأموال.. قبضة البشير تلوح اقتصاد السودان وكارثة تحويل الأموال.. قبضة البشير تلوح

قبل أن تذهب

تعرف على أبرز الملفات التي تواجه حكومة الدبيبة الليبية الجديدة
تعرف على أبرز الملفات التي تواجه حكومة الدبيبة الليبية الجديدة

اكتشف المزيد