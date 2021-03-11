تعرف على أكبر طرح لشركة آسيوية في نيويورك منذ إدارج علي بابا

سعرت شركة كوبانغ الكورية للتجارة الإلكترونية أسهمها في الطرح العام الأولي عند 35 دولارا للسهم، وهو ما يتجاوز الهامش الاسترشادي الذي تراوح بين 32 دولارا و 34 دولارا للسهم.

بذلك جمعت الشركة 4.2 مليار دولار ليقف تقييمها عند 60 مليار دولار.

علما أن الشركة طرحت 100 مليون سهم جديد، فيما باع المساهمون الحاليون 20 مليون سهم. كما هناك إمكانية لبيع 10 ملايين سهم إضافية إذا أرادت ذلك.

يشار إلى أن مجموعة SoftBank اليابانية، أكبر المساهمين في Coupang ستجني مكاسب تزيد عن 16 مليار دولار من الاكتتاب العام الأولي.

وكان صندوق رؤية سوفت بنك قد استثمر في نوفمبر 2018 ملياري دولار في الشركة في صفقة قدرت قيمة Coupang بـ 9 مليارات دولار في حينها.

هذا ويعد طرح Coupang الأكبر لشركة آسيوية في نيويورك منذ إدراج علي بابا في 2014.