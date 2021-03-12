أرباح شل من تداول النفط تتضاعف في 2020 إلى 2.6 مليار دولار

زادت أرباح رويال داتش شل العام الماضي من تداول النفط الخام والمنتجات المكررة في 2020 إلى الضعف مقارنة مع العام السابق لتسجل 2.6 مليار دولار، مما قدم دفعة تعوض الانخفاض في الطلب على الطاقة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وشكلت عمليات تداول النفط لدى شل، والمعروفة داخليا بقطاع التداول والإمداد، 43% من إجمالي أرباح قسم المنتجات البترولية الذي بلغ 5.995 مليار دولار في 2020.

وذكر التقرير الذي نُشر أمس الخميس، أن إجمالي إيرادات التداول في 2019 كانت قد سجلت 1.3 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن شل، أكبر شركة لتداول الطاقة في العالم، شهدت انخفاضا نسبته 28% في مبيعات النفط العام الماضي.