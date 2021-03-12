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لقاح جديد لكورونا.. فعال بـ 96.4% ويحمي من تحورات الفيروس

كورونا لقاح
كورونا لقاح
لقاح كورونا

لقاح جديد لكورونا.. فعال بـ 96.4% ويحمي من تحورات الفيروس

سهم الشركة قفز 22% 

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة "نوفافاكس" الأميركية أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، والذي تعمل على تطويره، وصلت فعاليته إلى 96.4% بمنع الإصابة بالنسخة الأصلية من فيروس كورونا، وذلك في مراحل متقدمة من التجارب أُجريت في بريطانيا.

وأكدت الشركة في بيان لها عدم رصد حالات شديدة من المرض أو وفيات بين من شاركوا بتجارب اللقاح، ما قد يعني أنه قادر على إيقاف الإصابات الشديدة بمتغيرات الفيروس.

وقالت الشركة، المدرجة في بورصة ناسداك، في بيان اطلعت "العربية. نت" عليه، أن اللقاح أظهر فعالية نسبتها 86% بالحماية من السلالة البريطانية من فيروس كورونا، ووصلت إلى 90% أمام نوعي الفيروس، القديم والبريطاني الحديث.

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وتسبب الإعلان بقفزة في أسهم نوفافاكس، وصلت 22% ، ليغلق بنهاية تعاملات أمس الخميس على 229 دولارا ، وفقا لرويترز.

ولم تتجاوز قيمة السهم في يناير 2020 مبلغ 10 دولارات، عندما أعلنت الشركة اعتزامها تطوير لقاح لكورونا.

وفي تجربة أصغر أجرتها الشركة في جنوب إفريقيا، الموطن لواحد من أحدث وأكثر فيروسات كورونا قدرة على العدوى، أظهر لقاح نوفافاكس فعالية وصلت 55%، وقدم للمشاركين بالتجارب حماية كبيرة من الإصابة بحالة شديدة من المرض.

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