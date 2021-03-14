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"الدار" العقارية تبحث الاستحواذ على شركة سوديك المصرية

استحواذ

"الدار" العقارية تبحث الاستحواذ على شركة سوديك المصرية

سهم سوديك ارتفع بأكثر من 5%

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دبي - العربية.نت

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تلقت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" المصرية، خطاباً من شركة "الدار العقارية" الإماراتية، يتضمن عرضا مبدئيا غير ملزم لاستحواذ محتمل نقدي على حصة لا تقل عن 51% من أسهم رأس المال المصدر لـ"سوديك".

وأوضحت الشركة أن الخطاب حدد سعر شراء السهم التقديري بين 18 و19 جنيها للسهم الواحد، من خلال عرض شراء إجباري على كامل أسهم الشركة طبقاً للقوانين واللوائح السارية. فيما كان آخر سعر إغلاق لسهم "سوديك" عند 16.26 جنيه يوم الخميس، ما يجعل عرض الشراء عن حده الأقصى أعلى بنحو 16.8% عن الإغلاق السابق للسهم.

ارتفع سهم سوديك في تعاملات اليوم الأحد بنسبة 5.1% ليصل إلى مستوى 17.09 جنيه للسهم.

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وقالت سوديك في بيان للبورصة المصرية، إن هذا العرض المحتمل في حال المضي فيه، سوف يقدم من خلال شركة أو شركات ذات غرض خاص تؤسس لهذا الغرض من شركة الدار منفردة أو مجتمعة مع تحالف من المستثمرين، لافتة إلى أن هذه الشركات ستكون شركة الدار مالكة لأغلبية رأسمالها ومسيطرة عليها.

وذكرت، أن شركة الدار أفادت في خطابها أن هذا السعر التقديري مشروط بإتمام فحص نافي للجهالة على الشركة وشركاتها التابعة بشكل مرضي، وكذلك الحصول على الموافقة الداخلية لشركة الدار وتحالف المستثمرين.

ولفتت إلى أن شركة الدار طالبت في خطابها إتاحة إجراء فحص نافي للجهالة شامل على الشركة وشركاتها التابعة، وسوف يتم عرض هذا الطلب والخطاب على مجلس إدارة الشركة للنظر فيه.

وقالت إن شركة الدار اشترطت الحصول على الموافقات الداخلية لمقدم العرض وتحالف المستثمرين وفي ضوء نتائج الفحص النافي للجهالة سيقوم مقدم العرض بتقييم إمكانية التقدم بعرض شراء إجباري لجميع المساهمين.

وأضافت، أن التقدم بعرض الشراء الإجباري سوف يستلزم الحصول على كافة الموافقات من الجهات الرقابة المختصة في جمهورية مصر العربية بما فيها موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أيضا الموافقات في دولة الإمارات العربية المتحدة

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