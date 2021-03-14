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أسرع قطار سعودي يبدأ غداً بيع التذاكر للركاب مجدداً

قطار الحرمين
قطار الحرمين
اقتصاد السعودية

أسرع قطار سعودي يبدأ غداً بيع التذاكر للركاب مجدداً

قطار الحرمين السريع يُعلن إعادة تشغيل رحلاته من وإلى مكة والمدينة نهاية مارس الجاري

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن قطار الحرمين السريع لجميع العملاء الراغبين بالسفر عبر قطار الحرمين، عن إتاحة الحجز وإصدار التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني للقطار اعتبارًا من يوم غد الاثنين، تمهيدًا لإعادة التشغيل يوم الأربعاء 31 مارس 2021، وتشمل السفر من وإلى محطات مكة المكرمة، المدينة المنورة، مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وقال نائب الرئيس لقطار الحرمين السريع والمشاعر المقدسة المهندس ريان الحربي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن استئناف رحلات قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة يوم الأربعاء الموافق 31 من شهر مارس الجاري، الموافق 18 شعبان 1442هـ، جاء بعد التأكد من جاهزية القطار للتشغيل والتحقق من أدق المعايير المتعلقة بالسلامة لضمان التشغيل الآمن استعداداً لاستقبال المعتمرين والزوار، مع الاستعداد المتكامل لموسم حج العام الجاري، حيث روعي خلال فترة إيقاف الرحلات المحافظة على كفاءة العاملين في المحطات والقطارات، عبر مواصلة تنفيذ رحلات تجريبية على مسار السكك الحديدية، للتأكد من جاهزيتهم لمباشرة العمل عند استئناف التشغيل.

محطة قطار الحرمين الشريفين
محطة قطار الحرمين الشريفين

وبين أن عودة عمل القطار ستكون بكفاءة عالية وبطاقة استيعابية كبيرة عبر ربط 4 محطات بسرعة تصل إلى 300كلم / الساعة، مفيداً أن إتاحة حجز التذاكر يوم غد سيكون من خلال الموقع الإلكتروني لقطار الحرمين، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن الجدول الجديد للرحلات، مشدداً على أن المحطات وعربات القطار ستخضع لجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان سلامة الركاب وللحد من فرص انتشار فايروس كورونا المستجد Covid-19 حسب البروتوكولات المعتمدة من الجهات ذات الاختصاص، عاداً الجانب الوقائي من أولويات استئناف التشغيل.

وأكد الحربي حرص إدارة مشروع قطار الحرمين السريع على تحقيق تطلعات العملاء، بما يواكب الإقبال المتزايد من المسافرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، مبينًا أن الرحلات ستنطلق حسب مواعيدها المحددة مع مراعاة أعلى اشتراطات الجودة والسلامة، وخطط إدارة الحشود في المرافق العامة.
قطار الحرمين السريع
قطار الحرمين السريع
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