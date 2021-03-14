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إنشاء 6 مصانع لشركة مصر للغزل بكلفة 153 مليون دولار

مصر للغزل والنسيج اتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية
اقتصاد مصر

إنشاء 6 مصانع لشركة مصر للغزل بكلفة 153 مليون دولار

المشروع سيقام على مساحة نحو 175 ألف متر مربع

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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وقع رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، اللواء كرم سالم، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، الدكتور أحمد مصطفى، عقود الأعمال الإنشائية لمصانع شركة مصر للغزل والنسيج بموقع صباغي البيضا بكفر الدوار، بكلفة 2.4 مليار جنيه (نحو 153 مليون دولار)، فى إطار تنفيذ مشروع تطوير وإعادة هيكلة شركات القطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وجاء ذلك بعد قرار مجلس الوزراء المصري في 24 فبراير 2021، بالموافقة على إسناد تنفيذ أعمال إنشاء مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار بموقع صباغي البيضا التابع لقطاع الأعمال العام، إلى الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وقال وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، في بيان، اليوم الأحد، إن مجمع كفر الدوار للغزل والنسيج سيكون قلعة صناعية تضم 5 شركات جاري دمجها، وأن المشروع سيقام على مساحة نحو 175 ألف متر مربع، ويهدف إلى إقامة عدد 6 مصانع متكاملة لتصنيع الغزل والنسيج وهي: مصنع الصباغة والتجهيز، ومصنع الغزل، ومصنع النسيج، ومصنع تحضيرات النسيج، ومصنع التفصيل، بالإضافة إلى مصنع البرم.

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وأشار الوزير إلى أن تكلفة إنشاءات هذا المشروع ستبلغ 2.4 مليار جنيه، بخلاف قيمة الماكينات والآلات.

وأوضح هشام توفيق، أنه من المستهدف في مجمع كفر الدوار إحلال 170 ألف مردن متهالك بعدد 88 ألف مردن جديد بتكنولوجيا متطورة، بطاقة إنتاجية 9027 طن سنوي من الغزول بدلا من 366 طن يتم إنتاجها حاليا، وإنتاج 50.7 مليون متر سنويا من النسيج بدلا من 13 مليون متر يتم إنتاجها حاليا، مع إضافة طاقة إنتاجية 50.7 مليون متر من الصباغة والتجهيز بتكنولوجيا متطورة.

وأشار الوزير إلى تنفيذ عدد من المشروعات منها إنشاء 3 محالج قطن جديدة في الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار، بالإضافة إلى تطوير مصانع مجمع كفر الدوار للغزل والنسيج.

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