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"غلاكسو" ترفض عرض استحواذ "أكديما" على وحدتها في مصر

شعار شركة الأدوية غلاكسو-سميث-كلاين على مكاتبها في لندن في 30 مارس 2017
شعار شركة الأدوية غلاكسو سميثكلاين
البورصة المصرية

"غلاكسو" ترفض عرض استحواذ "أكديما" على وحدتها في مصر

مع انتهاء المفاوضات بينه وبين شركة حكمة

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دبي - العربية.نت

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رفض المساهم الرئيسي في شركة غلاكسو سميثكلاين، المُدرجة في البورصة المصرية، عرض الاستحواذ على حصته من الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما".

وقالت شركة غلاكسو سميثكلاين في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إنها تلقت خطاباً من "أكديما" في 10 مارس 2021، بشأن إبداء رغبتهم في الاستحواذ على حصة المساهم الرئيسي بها، وطلبت "أكاديما" تمكينها من إجراء الفحص النافي للجهالة على شركة "غلاكسو سميثكلاين".

وأضافت أنه ورد إليها من المساهم الرئيسي شركة غلاكسو غروب ليمتد، أنه في ضوء انتهاء المفاوضات بينه وبين شركة حكمة فارماسيوتيكلز بي.إل.سي، فيما يتعلق بالاستحواذ المحتمل على شركة "غلاكسو سميثكلاين"، والاستثمارات الأخرى المتعلقة بصحة المستهلك وتجارة الأدوية في مصر وأنشطة الأدوية في تونس، فإن المساهم الرئيسي في الوقت الحالي يركز جهوده في تحسين واستقرار أوضاع تشغيل "غلاكسو سميثكلاين" وتوريد الأدوية ومنتجات العناية بالصحة للمرضى.

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كما أفاد المساهم الرئيسي أنه بصدد مراجعة خياراته الاستراتيجية بشأن هذه الاستثمارات، ولذلك فإن المساهم الرئيسي ليس على استعداد حالياً لبيع حصته في "غلاكسو سميثكلاين" أو الدخول في مفاوضات مع أي طرف بشأن بيع حصته في الوقت الحالي.

وكانت أدوية الحكمة وغلاكسو سميثكلاين، قد أنهتا محادثات لشراء أنشطة لغلاكسو في مصر وتونس.

وقررت الحكمة عدم تقديم عرض لشراء تلك العمليات، بحسب ما ورد في "رويترز".

وكانت الحكمة قالت في يناير/كانون الثاني إنها تعتزم شراء تلك الأصول.

يذكر أن شركة غلاكسو سميثكلاين، المدرجة في البورصة المصرية، قد أعلنت في فبراير، أن المساهم الرئيسي فيها غلاكسو غروب "جي.إس.كيه"، اعتذر عن التفاوض مع شركتي أكديما مصر وراميدا، بشأن بيع حصته البالغة 91.2% في غلاكسو سميثكلاين مصر.

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