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اكتمال اندماج بنكي ساب والأول

البنك السعودي البريطاني ساب مناسبة
البنك السعودي البريطاني "ساب"
بنك ساب

اكتمال اندماج بنكي ساب والأول

حيث تم دمج جميع المنتجات والخدمات لجميع العملاء

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دبي - العربية.نت

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شهد اليوم اكتمال الاندماج التاريخي بين بنكي ساب والأول، حيث تم دمج جميع المنتجات والخدمات لجميع العملاء.

ويجمع هذا التكامل نقاط القوة في كلا البنكين، يتناسب مع طموحات النمو لمملكة متجددة.

وفي هذه المناسبة علقت رئيس مجلس إدارة بنك ساب لبنى العليان، قائلة: "يمثل اليوم اكتمال اندماجنا، وبصفتنا الآن بنكاً أكثر شمولاَ وتكاملاَ، فإننا في وضع أفضل لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والمالية المبتكرة، ولدعم التحول السريع للمملكة واقتصادها."

ومنذ الاندماج القانوني في يونيو 2019، شهد الاندماج مراجعة كل جانب من جوانب أعمال البنكين لمعرفة أفضل المزايا، واستثمار الفرص لتقديم عرض أكثر تنافسية.

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ويقدم ساب عروضا في مجال مصرفية الشركات بالمملكة لدعم النمو في جميع جوانب الاقتصاد، وحتى تمويل أكبر مشاريع البنية التحتية.

وسيتمكن عملاء مصرفية الأفراد أيضاً من الوصول إلى شبكة فروع أكبر في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب تطبيق ساب موبايل للخدمات المصرفية الحائز على عدة جوائز، بالإضافة إلى برنامج مكافآت رائد على مستوى السوق.

وسوف يعمل البنك على تعزيز شراكته مع مجموعة HSBC لتوفير الوصول إلى شبكة مصرفية دولية، مع إدخال معايير جديدة في الخدمات الرقمية بالمملكة.

وعلى الرغم من كونها المرة الأولى التي تتم فيها محاولة اندماج بهذا الحجم في المملكة، والتحديات التي فرضتها الجائحة ، فقد تم الانتهاء من اندماج كلا البنكين في الوقت المقرر.

وشهد الاندماج قيام فريق المشروع المكون من 300 عضو، بإنجاز آلاف المهام ، بما في ذلك ترحيل 4500 عميل من الشركات و 500000 من العملاء الأفراد من البنك الأول إلى البنك المندمج الجديد.

ومن الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة ساب وافق بالإجماع على تعيين السيد توني كريبس عضواً منتدباً للبنك اعتباراً من 23 مايو 2021، خلفاً للسيد ديفيد ديو، الذي قرر التقاعد بعد أن أمضى 11 عاماً في قيادة ساب.

وكان السيد توني كريبس يشغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك HSBC سنغافورة، وسوف يتولى مهامه في قيادة بنك ساب نحو توجهاته الاستراتيجية الجديدة. وسيبقى ديفيد ديو مستشاراً لمجلس إدارة ساب حتى مايو 2022.

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