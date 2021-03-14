ارتفاع أرباح "المواساة" 25% لـ 528 مليون ريال في 2020

ارتفع صافي ربح شركة المواساة للخدمات الطبية "المواساة" بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 25.4% خلال العام 2020، ليصل إلى 528 مليون ريال، مقارنة بنحو 421 مليون ريال في 2019.

وقالت "المواساة" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق يعود إلى الزيادة في الإيرادات المتحققة بنمو نسبته 10% نتيجة، إضافة أقسام تخصصية جديدة في مستشفيات الشركة مع استمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة، وارتفاع إيرادات قطاع الخدمات الطبية نظراً لزيادة نسب الإشغال في أقسام هذا القطاع متأثراً إيجابياً من الزيادة في تحويلات مقام وزارة الصحة.

وأضافت أن نتيجة هذا العام تضمنت مساهمة إيجابية متحققة من فرع الشركة بالخبر في مقابل مساهمة سالبة بلغت 48 مليون ريال خلال العام السابق.

وأشارت إلى انخفاض التكلفة التمويلية نظراً لتناقص رصيد القروض بقيمة الأقساط المسددة خلال الفترة فضلاً عن انخفاض تكلفة الإقراض (SIBOR).

ووفقاً لحسابات "العربية.نت"، ارتفع صافي ربح "المواساة" بنسبة 10% إلى 143.1 مليون ريال في الربع الرابع من 2020، مقابل 130.47 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

يذكر أن صافي ربح "المواساة" خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، ارتفع بنسبة 32.45% لتصل إلى 384.86 مليون ريال، مقارنة بنحو 290.56 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

كان مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية "المواساة" قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2020، بإجمالي 250 مليون ريال، لعدد 100 مليون سهم، وبلغت حصة السهم من التوزيع 2.5 ريال بنسبة 25% من قيمة السهم الاسمية.