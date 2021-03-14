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"زجاج" تتحول لأرباح تتجاوز مليوني ريال في 2020

شركة الصناعات الزجاجية الوطنية
شعار شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"
سوق السعودية

"زجاج" تتحول لأرباح تتجاوز مليوني ريال في 2020

مقارنة بصافي خسائر نحو 31.3 مليون ريال في 2019

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تحولت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"، إلى تحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة نحو 2.1 مليون ريال خلال العام 2020، مقارنة بصافي خسائر نحو 31.3 مليون ريال في العام 2019.

وقالت "زجاج" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن تحقيق صافي ربح يعود إلى عكس مخصص خسارة الاستثمار بمبلغ 10.7 مليون ريال متعلقة بإحدى الشركات الزميلة -الشركة الوطنية السعودية للإنارة والكهرباء المحدودة "الإنارة"، وانخفاض في المصاريف نتيجة إغلاق مصنع الدمام بصفة دائمة في العام السابق.

وأشارت كذلك إلى شطب قرض غير متكرر بمبلغ 20.4 مليون ريال في العام السابق والذي يتعلق بشركة الوطنية السعودية للإنارة والكهرباء "الإنارة"، الزميلة، وأدى ذلك إلى تحسن النتائج في عام 2020.

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ووفقاً لحسابات "العربية.نت"، تحولت الشركة إلى تحقيق صافي ربح في الربع الرابع من 2020 نحو 7.3 مليون ريال، مقارنة بصافي خسارة نحو 27.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

يذكر أن "زجاج" سجلت خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2020، خسائر بلغت 5.1 مليون ريال مقابل 3.3 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 54.54%.

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