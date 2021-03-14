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غازكو: إصدار السجل التجاري لـ"الحلول للغاز" برأسمال 5 ملايين ريال

غازكو
شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"
سوق السعودية

غازكو: إصدار السجل التجاري لـ"الحلول للغاز" برأسمال 5 ملايين ريال

الشركة ستبدأ في تقديم خدماتها بعد استكمال كافة أعمال التأسيس من الناحية الإدارية والفنية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، الانتهاء من إصدار عقد التأسيس والسجل التجاري لشركتها التابعة تحت مسمى شركة الحلول للغاز (شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100 % لغازكو) برأس مال 5 ملايين ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن الشركة ستبدأ في تقديم خدماتها بعد استكمال كافة أعمال التأسيس من الناحية الإدارية والفنية.

وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد التكاليف المرتبطة بتأسيس الشركة في الوقت الحالي.

وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق في وقت سابق، على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% مقرها مدينة الرياض، مختصة في تقديم خدمات تأسيس شبكات وخزانات وتطوير منتجات وحلول غاز البترول المسال والاستشارات الفنية والهندسية المتعلقة بها.

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