.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

7 أبريل.. مساهمو أسمنت السعودية يناقشون توزيع 306 ملايين ريال أرباحاً

الأسمنت السعودية
شركة الأسمنت السعودية
سوق السعودية

7 أبريل.. مساهمو أسمنت السعودية يناقشون توزيع 306 ملايين ريال أرباحاً

بنسبة 20% من رأس المال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دعا مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية، مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم 7 أبريل 2021، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2020 بواقع ريالين للسهم وبنسبة 20% من رأس المال، بإجمالي مبلغ قدره 306 ملايين ريال.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يبدأ صرف الأرباح 19 أبريل 2021.

وأضافت "أسمنت السعودية" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، أن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2020 بواقع 1.5 ريال للسهم وبنسبة 15% من رأس المال، بإجمالي مبلغ قدره 229.5 مليون ريال.

مكة للإنشاء للعربية: نتوقع تحسن أعمالنا مع اضمحلال الجائحة الأسواق العقارية سوق السعودية مكة للإنشاء للعربية: نتوقع تحسن أعمالنا مع اضمحلال الجائحة

ويصوت المساهمون على صرف مبلغ نحو 5.09 مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية عدة بنود أخرى، منها التصويت على القوائم المالية، وتقرير مراجع حسابات الشركة، بالإضافة إلى إبراء ذمة مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

كان صافي أرباح الإسمنت السعودية، قد ارتفع بنسبة 1% إلى نحو 456 مليون ريال خلال 2020، مقابل 451.4 مليون ريال خلال 2019.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

بالتفاصيل والصور.. سيف العقوبات فوق حرس الأسد ويد زوجته بالتفاصيل والصور.. سيف العقوبات فوق حرس الأسد ويد زوجته
زلة لسان قاتلة.. نائب الدبيبة يقسم على احترام ثورة القذافي! زلة لسان قاتلة.. نائب الدبيبة يقسم على احترام ثورة القذافي!

الأكثر قراءة

صدمة في الرياض.. كلاب تنهش طفلة أمام عيني والدتها صدمة في الرياض.. كلاب تنهش طفلة أمام عيني والدتها
حاولوا تعريتها لتصويرها.. مفاجآت بانتحار شابة مصرية حاولوا تعريتها لتصويرها.. مفاجآت بانتحار شابة مصرية
آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير
إلى المقيمين بالسعودية.. لا حاجة لحمل الإقامة الورقية لهذا السبب إلى المقيمين بالسعودية.. لا حاجة لحمل الإقامة الورقية لهذا السبب
سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان
شاهد عروس داعش.. تغير جذري ضرب شميمة! شاهد عروس داعش.. تغير جذري ضرب شميمة!

قبل أن تذهب

ماذا فعلت 10 سنوات من الحرب في السوريين؟
ماذا فعلت 10 سنوات من الحرب في السوريين؟

اكتشف المزيد