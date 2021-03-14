7 أبريل.. مساهمو أسمنت السعودية يناقشون توزيع 306 ملايين ريال أرباحاً

دعا مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية، مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم 7 أبريل 2021، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2020 بواقع ريالين للسهم وبنسبة 20% من رأس المال، بإجمالي مبلغ قدره 306 ملايين ريال.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يبدأ صرف الأرباح 19 أبريل 2021.

وأضافت "أسمنت السعودية" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، أن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2020 بواقع 1.5 ريال للسهم وبنسبة 15% من رأس المال، بإجمالي مبلغ قدره 229.5 مليون ريال.

ويصوت المساهمون على صرف مبلغ نحو 5.09 مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية عدة بنود أخرى، منها التصويت على القوائم المالية، وتقرير مراجع حسابات الشركة، بالإضافة إلى إبراء ذمة مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

كان صافي أرباح الإسمنت السعودية، قد ارتفع بنسبة 1% إلى نحو 456 مليون ريال خلال 2020، مقابل 451.4 مليون ريال خلال 2019.