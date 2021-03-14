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أرباح "سلامة للتأمين" ترتفع 162.5% خلال 2020

سلامة للتأمين
شركة سلامة للتأمين
سوق دبي

أرباح "سلامة للتأمين" ترتفع 162.5% خلال 2020

الخسائر المتراكمة تبلغ 308.06 مليون درهم

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة للتأمين"، المدرجة في سوق دبي المالي، عن مضاعفة أرباحها بنسبة 162.5% خلال العام 2020 إلى 157.04 مليون درهم، مقارنة بصافي ربح بلغ مقارنة مع 59.8 مليون درهم لعام 2019.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الأحد، إن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة سجل نمواً بنسبة 5.5% إلى 1.17 مليار درهم إماراتي رغم تحديات "كوفيد 19"، مشيرة إلى أن هذه النتائج تأتي مدعومة بالأداء القوي في الإمارات العربية المتحدة والتحسن الكبير في الدخل الاستثماري.

وفي سياق متصل، أوصى مجلس الإدارة للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 8.25 فلس للسهم الواحد للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

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وعلى صعيد العمليات التشغيلية، ركزت الشركة خلال عام 2020 على السوق المحلية الإماراتية التي تحظى بفرصٍ أكبر للنمو فيها، مما أثمر عن ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بواقع 5.5% ليبلغ 1.17 مليار درهم عن العام بأكمله، بالمقارنة مع 1.11 مليار درهم خلال عام 2019، وذلك بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19". وباستثناء الربح الغير متكرر بواقع 67 مليون درهم نتيجة بيع جزء من أسهم سلامة القابضة في "شركة سلامة للتأمين التعاوني" "سلامة السعودية"، فقد ارتفع صافي الربح الأساسي بأكثر من 50% إلى 90 مليون درهم، مقارنة مع 59.8 مليون في عام 2019.

كانت شركة "سلامة" أفصحت عن الخسائر المتراكمة البالغة 308.06 مليون درهم، تمثل نسبة 25.45% من رأسمالها البالغ 1210 مليون درهم، وذلك بسبب خسائر الأعوام 2012، و2013، و2015، بالإضافة إلى 2016.

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