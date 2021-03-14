أرباح "ساكو" ترتفع 39% لـ86 مليون ريال.. وتوزيع أرباح بـ7.5%

ارتفعت أرباح الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"، بنسبة 39% إلى 85.5 مليون ريال بنهاية عام 2020، مقارنة بـ61.6 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات خلال هذا العام مقارنة مع العام السابق وذلك نتيجة افتتاح أربعة معارض جديدة بمناطق حيوية في المملكة.

كما التحسن النسبي في هامش مجمل الربح وزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية والانخفاض في مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية.

وذلك بالرغم من الإغلاق الجزئي والكامل لمعارض الشركة خلال الفترة من 17 مارس وحتى أواخر شهر إبريل من العام 2020.

وفي هذا السياق، أشارت الشركة إلى أن مبادرات الدعم الحكومية لتخفيف الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وبشكل خاص المبادرة المتعلقة بتطبيق نظام ساند، أدت إلى انخفاض بعض مصاريف التشغيل خلال الربع الثاني والثالث من هذا العام.

إلى ذلك، قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"، بتاريخ 11 مارس 2021، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5% من رأس المال (ما يعادل 0.75 ريال للسهم) كأرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2020.