.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرباح "ساكو" ترتفع 39% لـ86 مليون ريال.. وتوزيع أرباح بـ7.5%

ساكو
الشركة السعودية للعدد والأدوات
شركات

أرباح "ساكو" ترتفع 39% لـ86 مليون ريال.. وتوزيع أرباح بـ7.5%

ارتفاع المبيعات خلال هذا العام مقارنة مع العام السابق وذلك نتيجة افتتاح أربعة معارض جديدة بمناطق حيوية في المملكة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت أرباح الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"، بنسبة 39% إلى 85.5 مليون ريال بنهاية عام 2020، مقارنة بـ61.6 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات خلال هذا العام مقارنة مع العام السابق وذلك نتيجة افتتاح أربعة معارض جديدة بمناطق حيوية في المملكة.

كما التحسن النسبي في هامش مجمل الربح وزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية والانخفاض في مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية.

شركات سوق السعودية "ساكو" تشتري أرضاً في مدينة الرياض بـ74 مليون ريال

وذلك بالرغم من الإغلاق الجزئي والكامل لمعارض الشركة خلال الفترة من 17 مارس وحتى أواخر شهر إبريل من العام 2020.
وفي هذا السياق، أشارت الشركة إلى أن مبادرات الدعم الحكومية لتخفيف الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وبشكل خاص المبادرة المتعلقة بتطبيق نظام ساند، أدت إلى انخفاض بعض مصاريف التشغيل خلال الربع الثاني والثالث من هذا العام.

إلى ذلك، قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"، بتاريخ 11 مارس 2021، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5% من رأس المال (ما يعادل 0.75 ريال للسهم) كأرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

بالتفاصيل والصور.. سيف العقوبات فوق حرس الأسد ويد زوجته بالتفاصيل والصور.. سيف العقوبات فوق حرس الأسد ويد زوجته
زلة لسان قاتلة.. نائب الدبيبة يقسم على احترام ثورة القذافي! زلة لسان قاتلة.. نائب الدبيبة يقسم على احترام ثورة القذافي!

الأكثر قراءة

صدمة في الرياض.. كلاب تنهش طفلة أمام عيني والدتها صدمة في الرياض.. كلاب تنهش طفلة أمام عيني والدتها
حاولوا تعريتها لتصويرها.. مفاجآت بانتحار شابة مصرية حاولوا تعريتها لتصويرها.. مفاجآت بانتحار شابة مصرية
آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير
إلى المقيمين بالسعودية.. لا حاجة لحمل الإقامة الورقية لهذا السبب إلى المقيمين بالسعودية.. لا حاجة لحمل الإقامة الورقية لهذا السبب
سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان
شاهد عروس داعش.. تغير جذري ضرب شميمة! شاهد عروس داعش.. تغير جذري ضرب شميمة!

قبل أن تذهب

ماذا فعلت 10 سنوات من الحرب في السوريين؟
ماذا فعلت 10 سنوات من الحرب في السوريين؟

اكتشف المزيد