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هيئة السوق الكويتية تحيل "المدينة للتمويل" لوحدة التحريات المالية

فساد مالي

هيئة السوق الكويتية تحيل "المدينة للتمويل" لوحدة التحريات المالية

وقف التداول على سهم المدينة للتمويل في الكويت ودبي

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دبي - العربية.نت

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أحالت هيئة أسواق المال في الكويت شركة المدينة للتمويل والاستثمار إلى وحدة التحريات المالية الكويتية للنظر في مدى التزام الشركة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما قررت الهيئة إلغاء جميع تراخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة المدينة بسبب ما وصفته بتهاون الشركة في حفظ الحقوق القانونية والمالية لعملائها ومساهميها.

وأوقفت الهيئة سهم الشركة عن التداول في بورصة الكويت لحين استكمال التحريات.

بورصة الكويت
بورصة الكويت

إثر ذلك، قرر سوق دبي المالي وقف التداول على سهم الشركة.

يشار إلى أن شركة المدينة تمارس أنشطة الاستثمار في أسواق الأسهم، وتشير آخر بيانات معلنة إلى أن أصولها المدارة للغير تزيد قليلاً على 5 ملايين دولار.

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