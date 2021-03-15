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اتهام Sky Global ببيع الأجهزة المشفرة لتجار المخدرات

سكاي غلوبل
هاتف يخضع للتلاعب
اقتصاد أميركا

اتهام Sky Global ببيع الأجهزة المشفرة لتجار المخدرات

قانون RICO لمكافحة الجريمة المنظمة

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دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

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أعلنت وزارة العدل الأميركية عن لائحة اتهام ضد رئيس وشريك في شركة Sky Global الواقع مقرها في كندا بزعم أنها زودت مهربي المخدرات الدوليين بهواتف مشفرة حسب الطلب.

وفي الحالة الثانية من نوعها فقط، يواجه الرئيس التنفيذي للشركة (جان فرانسوا إيب) Jean-Francois Eap والموزع السابق (توماس هيردمان) Thomas Herdman من Sky Global اتهامات بالتآمر لانتهاك قانون المنظمات المتأثرة والمفسدة RICO.

وصدرت أوامر بالقبض عليهما، وعادةً ما يستخدم قانون RICO لمكافحة الجريمة المنظمة، وكان يستخدم سابقًا ضد شركة هاتف مشفرة أخرى تسمى Phantom Secure.

وذكرت التقارير أن إعلان وزارة العدل يأتي بعد حملة في أوروبا شهدت فك تشفير ما يقرب من مليار رسالة مرسلة بين عملاء Sky Global بواسطة جهات تطبيق القانون المحلية الأوروبية.

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وتزعم لائحة الاتهام أن Sky Global ثبتت برنامج تشفير متطور عبر أجهزة مصممة لمساعدة تجار المخدرات على التهرب من مراقبة الشرطة.

وسمحت الهواتف المخصصة – التي تضمنت أجهزة آيفون وبكسل وبلاي بيري ونوكيا – لمستخدميها بالتواصل مع بعضهم بعضًا في شبكة مغلقة، مع توجيه الشركة للنشاط من خلال خوادم مشفرة موجودة في كندا وفرنسا.

وكان الغرض المزعوم لشركة Sky Global هو تسهيل عملية تهريب المخدرات الدولية التي تشمل استيراد وتصدير الهيروين والكوكايين والميثامفيتامين.

وتم توزيع المخدرات في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وآسيا وأوروبا.

بينما يُزعم أيضًا استخدام نظام الاتصالات المشفرة لإخفاء أنشطة غسيل الأموال التي تضمنت معاملات بيتكوين عبر موقع Sky Global.

ومن أجل إخفاء المشروع، أنشأ موظفو Sky Global على ما يبدو شركات وهمية لإخفاء عائدات مبيعات البرامج المشفرة.

ويتم استخدام نحو 70000 من الأجهزة المخصصة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لوزارة العدل.

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