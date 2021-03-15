أرباح أجيليتي تتراجع 56% في الربع الأخير من 2020

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة أجيليتي الكويتية في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 56% لتصل إلى 10.05مليون دينار.

وعزت الشركة تراجع أرباحها إلى التأثير السلبي لجائحة كورونا، بالإضافة إلى تسجيل خسائر بقيمة 28 مليون دينار مقابل أرض AMGHARA.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح سنوية نقدية بنسبة 10% بالإضافة إلى 10% أسهم منحة.

وقال وائل عبد الرسول مسؤول الوساطة الدولية في المتحدة للأوراق المالية، إن نتائج أجيلتي جاءت أقل من التوقعات، لكن الشيء الجيد بالنتائج هو زيادة الإيرادات.

وأوضح أن هناك ضغطا على هوامش الربحية بسبب كورونا، ونزاعها في قطر أيضا قد يكون أثر على نتائج أعمال الشركة.

وعلى نحو عام، هناك توزيعات وارتياح بنتائج الشركة، وانعكس ذلك على السهم هذا اليوم ما أدى لارتفاع الأسعار، وفقا لعبد الرسول.