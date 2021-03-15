.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرباح أجيليتي تتراجع 56% في الربع الأخير من 2020

بورصة الكويت

أرباح أجيليتي تتراجع 56% في الربع الأخير من 2020

بسبب جائحة كورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة أجيليتي الكويتية في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 56% لتصل إلى 10.05مليون دينار.

وعزت الشركة تراجع أرباحها إلى التأثير السلبي لجائحة كورونا، بالإضافة إلى تسجيل خسائر بقيمة 28 مليون دينار مقابل أرض AMGHARA.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح سنوية نقدية بنسبة 10% بالإضافة إلى 10% أسهم منحة.

وقال وائل عبد الرسول مسؤول الوساطة الدولية في المتحدة للأوراق المالية، إن نتائج أجيلتي جاءت أقل من التوقعات، لكن الشيء الجيد بالنتائج هو زيادة الإيرادات.

وأوضح أن هناك ضغطا على هوامش الربحية بسبب كورونا، ونزاعها في قطر أيضا قد يكون أثر على نتائج أعمال الشركة.

وعلى نحو عام، هناك توزيعات وارتياح بنتائج الشركة، وانعكس ذلك على السهم هذا اليوم ما أدى لارتفاع الأسعار، وفقا لعبد الرسول.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

بدقة 94%.. أداة جديدة تكتشف التزييف العميق بدقة 94%.. أداة جديدة تكتشف التزييف العميق
3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟ 3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟

الأكثر قراءة

مصرية توثق جريمة تحرش بفيديو.. والشرطة تكشف مفاجأة مصرية توثق جريمة تحرش بفيديو.. والشرطة تكشف مفاجأة
آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير
3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟ 3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟
محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو ساخر.. وخرزة زرقاء محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو ساخر.. وخرزة زرقاء
هزة عنيفة بسوق العملات الرقمية... ماذا يحدث لـ هزة عنيفة بسوق العملات الرقمية... ماذا يحدث لـ "بيتكوين"؟
سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان

قبل أن تذهب

هل يخرج البرنامج النووي الإيراني عن السيطرة؟
هل يخرج البرنامج النووي الإيراني عن السيطرة؟

اكتشف المزيد