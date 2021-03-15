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إيلون ماسك يمنح نفسه لقبا جديدا في تسلا.. ملك التكنولوجيا!

تسلا

إيلون ماسك يمنح نفسه لقبا جديدا في تسلا.. ملك التكنولوجيا!

سيصبح لقب المدير المالي في تسلا MASTER OF COIN أي سيد العملة

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دبي - العربية.نت

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أدخلت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية تعديلات على المسمى الوظيفي للمدير التنفيذي إيلون ماسك والمدير المالي Zach Kirkhorn.

وذكرت الشركة في إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، أن لقب ماسك الجديد سيصبح TECHNO KING أي ملك التكنولوجيا.

أما لقب Kirkhorn سيصبح MASTER OF COIN أي سيد العملة.

يأتي ذلك بعد شهر من إعلان الشركة عن استثمارها مليار ونصف المليار دولار في عملة بيتكوين.

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