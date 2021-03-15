أرباح "ملاذ للتأمين" ترتفع 23% في 2020 لـ22.7 مليون ريال

ارتفع صافي ربح شركة ملاذ للتأمين التعاوني، قبل الزكاة، بنسبة 23.46% خلال العام 2020، ليصل إلى 22.67 مليون ريال، مقابل 18.37 مليون ريال في العام 2019.

وقالت "ملاذ للتأمين" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن صافي أرباحها بعد الزكاة بلغ نحو 7.5 مليون ريال في 2020، مقابل نحو 5.2 مليون ريال في 2019، بزيادة 45.7%.

وأضافت الشركة أن زيادة صافي الربح خلال العام 2020، تعود إلى ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 8.4%، بشكل رئيسي ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة لتأمين الممتلكات والحوادث بنسبة 112.8%، وارتفاع دخل الاكتتاب الآخر بنسبة 85.5%.

وأشارت كذلك إلى ارتفاع كل من الإيرادات الأخرى ودخل الاستثمار، وارتفع دخل الاستثمار بنسبة 28.5%، يعود بسبب رئيسي إلى ارتفاع دخل استثمارات محفظة المساهمين 111.9% عن دخل استثمارات عمليات المساهمين في العام الماضي ناتجة عن إيرادات توزيعات الأرباح والمكاسب المحققة من الاستثمارات المتاحة للبيع.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى الناتجة بشكل أساسي عن التسوية النهائية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لمبالغ الزكاة وضريبة الاستقطاع للأعوام 2007 وحتى 2015.

خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، ارتفع صافي ربح "ملاذ للتأمين" قبل الزكاة بنسبة 301.4% ليصل إلى 10.62 مليون ريال مقارنة بنحو 2.65 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.