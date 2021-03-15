.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرباح "ملاذ للتأمين" ترتفع 23% في 2020 لـ22.7 مليون ريال

ملاذ للتأمين
شعار ملاذ للتأمين
سوق السعودية

أرباح "ملاذ للتأمين" ترتفع 23% في 2020 لـ22.7 مليون ريال

ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 8.4%

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع صافي ربح شركة ملاذ للتأمين التعاوني، قبل الزكاة، بنسبة 23.46% خلال العام 2020، ليصل إلى 22.67 مليون ريال، مقابل 18.37 مليون ريال في العام 2019.

وقالت "ملاذ للتأمين" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن صافي أرباحها بعد الزكاة بلغ نحو 7.5 مليون ريال في 2020، مقابل نحو 5.2 مليون ريال في 2019، بزيادة 45.7%.

وأضافت الشركة أن زيادة صافي الربح خلال العام 2020، تعود إلى ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 8.4%، بشكل رئيسي ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة لتأمين الممتلكات والحوادث بنسبة 112.8%، وارتفاع دخل الاكتتاب الآخر بنسبة 85.5%.

شركات سوق دبي "نخيل" تعتزم بيع جزء من أصولها.. و"تبريد" و"إمباور" تبديان اهتماما

وأشارت كذلك إلى ارتفاع كل من الإيرادات الأخرى ودخل الاستثمار، وارتفع دخل الاستثمار بنسبة 28.5%، يعود بسبب رئيسي إلى ارتفاع دخل استثمارات محفظة المساهمين 111.9% عن دخل استثمارات عمليات المساهمين في العام الماضي ناتجة عن إيرادات توزيعات الأرباح والمكاسب المحققة من الاستثمارات المتاحة للبيع.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى الناتجة بشكل أساسي عن التسوية النهائية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لمبالغ الزكاة وضريبة الاستقطاع للأعوام 2007 وحتى 2015.

خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، ارتفع صافي ربح "ملاذ للتأمين" قبل الزكاة بنسبة 301.4% ليصل إلى 10.62 مليون ريال مقارنة بنحو 2.65 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

بدقة 94%.. أداة جديدة تكتشف التزييف العميق بدقة 94%.. أداة جديدة تكتشف التزييف العميق
3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟ 3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟

الأكثر قراءة

مصرية توثق جريمة تحرش بفيديو.. والشرطة تكشف مفاجأة مصرية توثق جريمة تحرش بفيديو.. والشرطة تكشف مفاجأة
آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير
3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟ 3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟
محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو ساخر.. وخرزة زرقاء محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو ساخر.. وخرزة زرقاء
هزة عنيفة بسوق العملات الرقمية... ماذا يحدث لـ هزة عنيفة بسوق العملات الرقمية... ماذا يحدث لـ "بيتكوين"؟
سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان

قبل أن تذهب

هل يخرج البرنامج النووي الإيراني عن السيطرة؟
هل يخرج البرنامج النووي الإيراني عن السيطرة؟

اكتشف المزيد