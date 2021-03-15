"المعذر ريت" يوزع 24 مليون ريال على مالكي الوحدات

أعلنت شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق المعذر ريت، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بإجمالي نحو 23.94 مليون ريال لعدد 61.37 مليون وحدة.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.39 ريال، بنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة 3.9%.

وأضافت أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 4.3% كما في 31 ديسمبر 2020.

وتكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 18 مارس 2021، ويكون تاريخ دفع التوزيعات خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق.